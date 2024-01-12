Забытое пророчество святого из Индии

В Индии просветленных гуру и почитаемых старцев называют Бабаджи.

Один из них, Девраха Баба, был известен не только в Индии, но и за ее пределами. К пророку приезжали люди с разных концов света, в том числе и такие знаменитые люди, как актеры Элизабет Тэйлор, Роджер Мур, правители Индии Индира и Раджив Ганди и многие другие. Он лечил не медицинскими препаратами, а словом, давал советы, предсказывал будущее.

В 1989 году к старцу приехал советский корреспондент Сергей Алексеев. По словам журналиста, пророк провел для него сеанс благословения, чего тот не делал уже более года. Девраха Баба сказал, что дал очень сильное благословение, которое распространится на всех советских людей.

Кроме этого, старец на тот момент уже давно не делал политических предсказаний, однако для Сергея Алексеева сделал исключение. Девраха Баба заявил, что Литва «расшатает» Прибалтику, и три страны отделятся. Этому примеру, по его словам, последуют и другие.

Также он говорил, что советский народ мучается, однако именно через страдание он должен очистится.

«Я глубоко уважаю Горбачева, он приедет в Индию в этом или следующем году. Пусть приедет ко мне. Дам ему очень нужный совет и благословение».

Именно такое предсказание сделал индийский святой Девраха Баба в беседе с советским журналистом Сергеем Алексеевым.

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