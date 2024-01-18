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«Красное зарево»: что предсказала преемница Ванги

18 января 2024ПредсказанияМарианна Басс

Девушку по имени Каедэ Убер из Франции называют преемницей Ванги.

«Красное зарево»: что предсказала преемница Ванги
Фото: sm-news.ru

Она родилась в 2003 году на юге Франции. Убер страдает от нескольких генетических заболеваний и практически не видит. По слухам, Ванга сама предсказала свое перерождение в девочку со слабым зрением из Франции, поэтому ее называют преемницей известной болгарской целительницы.

Кроме того, Каедэ Убер делает предсказания на основе вещих снов, как это делала Ванга. По словам девушки, к ней приходят души умерших людей и говорят о том, что произойдет в будущем. В пять лет она предсказала судьбы членов своей семьи: брат сломает ногу, у бабушки будет инфаркт, а отчим умрет. Все ее предсказания сбылись.

Убер еще не делала громких пророчеств о глобальном мире, но, как рассказала девушка, к ней опять пришли души и заговорили о будущем всего мира.

Как и Ванга, Убер предсказывает катастрофы, катаклизмы и глобальные события, которые могут оказать большое влияние на человечество. По мнению Убер, в 2024 году мир ждет одна глобальная катастрофа. О том, что именно это будет, девушка не говорит.

Она рассказала, что на Ближнем Востоке развернется настоящая катастрофа, из-за которой многие люди покинут свои дома. Они станут беженцами и наводнят Европу – это будет роковой ошибкой стран Евросоюза. Законы и порядки европейцев будут растоптаны, а уклад страны откатится на несколько веков – благополучные страны станут похожи на Средневековье.

«Небо окрасится в красный свет. Наступает красное зарево – предвестник беды. Миллионы людей покинут свои дома и уедут в северные регионы», – сказала юная ясновидящая.

Убер предрекла Европе хаос, отсутствие законов и полную анархию. Люди не будут слушать власть – каждый будет сам за себя.

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