Алена Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) — известная в России ведьма и создательница «Империи сильнейших ведьм».

Она предлагает свои услуги по решению финансовых и любовных проблем, а также помощи в ведении бизнеса. Помимо этого, Суликова ведет онлайн-марафоны, торгует магическими атрибутами и своими книгами.

В июне 2024 года Алена Полынь была арестована на два месяца по обвинению в распространении экстремистской литературы и призывах к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. По данным следствия, она занималась этой деятельностью с января 2020 года по декабрь 2023 года. Адвокат Полынь, Валерий Панасюк, заявил, что обвинения являются неоднозначными и что его клиентка не имеет отношения к инкриминируемому ей видеоролику на YouTube. Он также отметил, что у Полынь имеются хронические заболевания, препятствующие ее содержанию в СИЗО или изоляторе временного содержания.

За свою жизнь Алена Полынь сделала несколько предсказаний.

Конец света: по ее словам, конец света не принесет смерть всему живому, а лишь ознаменует конец «белого света».

Россия станет одной из ведущих мировых держав в течение пяти лет. При этом качество жизни, медицина, образование и туризм в стране значительно улучшатся.

Она также делала предсказания о личной жизни знаменитостей, например, о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли, и о победе Джо Байдена на президентских выборах в США в 2020 году.

По словам Полынь, Россия несет тяжёлую карму страдающего народа.

Если вы погрузитесь в её загадочные высказывания, увидите сложную и богатую картину. Полынь говорит, что судьба России связана с космическими испытаниями — через тяжёлое прошлое и духовные расплаты. Страна, со своей богатой культурой и духовностью, сейчас находится на распутье, на неё влияют звёзды.

Иногда Полынь говорит о звёздах и духах предков, в другие моменты — о социальных и политических изменениях в стране.

Представьте лишь на миг: мегаполисы, сверкающие неоновыми огнями, и тихие деревушки, сохранившие древние традиции — все это судьба одной страны. Россия всегда была и остается уникальной, где модернизация и культура идут рука об руку. Несмотря на нынешние вызовы, ясновидящая верит, что будущее страны озарится светом прогресса и духовности.

Как говорит Алена Полынь, наши сердца наполнятся надеждой и радостью, когда мы увидим, как Россия восстает и процветает. Она уверяет: технологические прорывы и культурное возрождение не за горами. Возможно, кто-то воспримет её слова как фантазии, но есть в этом что-то магическое, что заставляет задуматься.

Предчувствует ли она революционные инновации или возврат к истокам? Алена уточняет, что будущее откроется нам во всей красе через взаимодействие прошлого и настоящего. Путь России — это путь к гармонии и совершенству, где старые и новые поколения соединятся, создавая нечто поистине грандиозное.