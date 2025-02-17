ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Самые известные предсказания Матроны Московской

17 февраля 2025ПредсказанияМарианна Басс

Матрона Московская, одна из самых почитаемых святых в православии, оставила неизгладимый след в истории России.

Самые известные предсказания Матроны Московской
Фото: rostov.tsargrad.tv

Ее житие полно чудес и предсказаний, многие из которых поражают своей точностью и актуальностью даже спустя десятилетия. Родившаяся в 1881 году в семье бедных крестьян Тульской губернии, она с рождения была слепой. Несмотря на физический недуг, Матрона обладала особым даром провидения и исцеления, который проявился уже в раннем детстве.

Слепота не мешала Матроне видеть то, что скрыто от других. Ее дар привлекал к ней множество людей: крестьяне, дворяне, а позже — простые жители Москвы, куда она переехала в 1925 году. Люди приходили за утешением, советом и помощью в трудные времена. Даже в годы гонений на церковь Матрона не боялась принимать людей, обличать безбожие и пророчествовать.

В 1999 году она была канонизирована Русской Православной Церковью, а ее мощи, хранящиеся в Покровском монастыре Москвы, до сих пор являются местом паломничества верующих.

Начало Великой Отечественной войны

Одно из самых известных пророчеств Матроны связано с Великой Отечественной войной. Говорят, что задолго до 22 июня 1941 года она предупреждала о надвигающейся беде. Она говорила: «Все будут на войне, много крови прольется, многие погибнут, но наш народ выстоит и победит!». Эти слова оказались пророческими. В первые дни войны Москва погрузилась в хаос и страх, но вера людей в победу, к которой призывала Матрона, помогла выстоять в самых тяжелых испытаниях. Ее слова вдохновляли тех, кто сомневался в успехе, и придавали силы тем, кто шел защищать Родину.

Смерть Сталина

Матрона предсказала и смерть Иосифа Сталина, одного из самых противоречивых правителей в истории России. Она говорила: «Железного вождя вскоре не станет, и Россия пойдет другим путем». Ее слова сбылись 5 марта 1953 года, когда Сталин умер. Хотя предсказание не содержало точной даты, его общий смысл стал очевиден для современников. После смерти Сталина началась эпоха политических перемен, десталинизации и относительного ослабления репрессий.

Конец света

Самым загадочным и тревожным предсказанием Матроны Московской остается ее пророчество о конце света. Она говорила, что настанет время, когда люди будут отвергаться Бога, и из-за этого мир столкнется с ужасными катаклизмами. Матрона предупреждала: «Ближе к концу времени все будет хуже и хуже. Люди будут погибать из-за своей гордыни, отдаления от веры и распутства».

Однако святой приписывают и слова утешения. Матрона уверяла, что православным христианам важно сохранять веру и не терять надежду. По ее словам, молитва и духовная стойкость способны уберечь от бед даже в самые темные времена.

Рамблер: последние новостиСчастливые дни февраляГороскоп на 18 февраля 2025 годаЛюбовный гороскоп на 18 февраля 2025 года для каждого знака
Оценили 1
Предсказания
Предсказания конца света: от древних пророчеств до современных апокалипсисов
Предсказания конца света: от древних пророчеств до современных апокалипсисов
Предсказания
Стало известно о пророчествах святого Аристоклия о будущем России и мира
Стало известно о пророчествах святого Аристоклия о будущем России и мира
Политика конфиденциальностиУсловия использования