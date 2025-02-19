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Самые известные предсказания провидцев о конце света

19 февраля 2025ПредсказанияМарианна Басс

На протяжении веков человечество стремилось заглянуть в будущее, пытаясь предсказать возможные катастрофы и конец света.

Самые известные предсказания провидцев о конце света
Фото: spb.kp.ru

Многие пророки и провидцы предлагали свои видения апокалипсиса, не связанные с войнами. Рассмотрим три наиболее известных предсказания о конце света.

Пророчество Нострадамуса о небесной угрозе

Французский астролог и врач Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, жил в XVI веке и оставил после себя множество катренов, которые интерпретируются как предсказания будущих событий. В одном из своих четверостиший он писал:

«В седьмой месяц, с неба спустится великий царь ужаса».

Многие исследователи считали, что это предсказание указывает на небесную катастрофу, такую как падение астероида или кометы, способную привести к глобальному разрушению.

Пророчества о технологическом апокалипсисе

С развитием технологий появились предсказания о том, что именно они могут стать причиной конца света. Одним из таких было опасение, связанное с запуском Большого адронного коллайдера (БАК) в 2008 году. Некоторые считали, что эксперимент по столкновению частиц может привести к созданию микроскопических черных дыр, способных поглотить Землю.

Пророчество Ванги о климатических катастрофах

Болгарская провидица Ванга, чьи предсказания продолжают изучать и обсуждать, говорила о серьезных изменениях в природе. Одним из ее пророчеств было следующее:

«Ледники растают, и вода затопит многие земли. Там, где было тепло, станет холодно, а где был холод — наступит зной».

Многие считают, что речь идет о глобальном изменении климата, которое уже оказывает влияние на планету. Повышение температуры, таяние ледников и рост уровня моря — все это современные реалии, однако полного воплощения этого предсказания пока не произошло. Ванга также упоминала, что в будущем человечество столкнется с природными катастрофами, которые изменят привычный облик Земли.

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