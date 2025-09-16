Монах Авель: главные предсказания о судьбе человечества

Монах Авель, в миру Василий Васильев (1757–1841), — русский православный монах и провидец, чьи предсказания поражали точностью.

Он родился в Тульской губернии, позже принял постриг во Валаамском монастыре, а затем скитался по России, пока не осел в Николо-Бабаевском монастыре. Там он написал своё первое пророческое послание, предупредив о скорой смерти Екатерины II. После его заключили в Шлиссельбургскую крепость, но предсказание сбылось — престол занял Павел I.

Смерть Екатерины II и восшествие Павла I

Авель предвидел кончину императрицы и утверждал, что после неё престол займет её сын, Павел. Именно так и произошло. Более того, он якобы сказал:

«На груди своей греешь змею, коей задушен будешь»

Это символическое предвидение ярко иллюстрирует трагическое будущее Павла I.

Сожжение Москвы французами

Авель предсказал нападение Наполеона на Россию и пожар Москвы. После того как предсказание сбылось, Александр I распорядился освободить монаха из заключения.

Будущее России и великий лидер

Согласно легендам, Авель предрек, что Россия переживёт сложный период, но затем станет великой державой под руководством «избранного Богом» правителя, имя которого было еще не раскрыто:

«Великая судьба предназначена России когда возглавит государство „избранник Божий“ народ сам учует имя его трикратно суждено истории»

Также он говорил:

«Когда страшная гибель будет грозить всем, придет он, Стремительный Государь, Великий Всадник Великий Гончар»

Эти слова до сих пор вызывают споры: кого мог иметь в виду Авель — конкретного правителя или символ возрождения? Монах Авель остаётся загадочным фигурантом российской истории — сочетанием мистики и судьбоносной прозорливости. Его провидения волнуют умы, вызывая уважение к древним источникам и размышления о будущем человечества.