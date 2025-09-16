ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Монах Авель: главные предсказания о судьбе человечества

16 сентября 2025ПредсказанияМарианна Басс

Монах Авель, в миру Василий Васильев (1757–1841), — русский православный монах и провидец, чьи предсказания поражали точностью.

Монах Авель: главные предсказания о судьбе человечества
Фото: teksomolika

Он родился в Тульской губернии, позже принял постриг во Валаамском монастыре, а затем скитался по России, пока не осел в Николо-Бабаевском монастыре. Там он написал своё первое пророческое послание, предупредив о скорой смерти Екатерины II. После его заключили в Шлиссельбургскую крепость, но предсказание сбылось — престол занял Павел I.

Смерть Екатерины II и восшествие Павла I

Авель предвидел кончину императрицы и утверждал, что после неё престол займет её сын, Павел. Именно так и произошло. Более того, он якобы сказал:

«На груди своей греешь змею, коей задушен будешь»

Это символическое предвидение ярко иллюстрирует трагическое будущее Павла I.

Сожжение Москвы французами

Авель предсказал нападение Наполеона на Россию и пожар Москвы. После того как предсказание сбылось, Александр I распорядился освободить монаха из заключения.

Будущее России и великий лидер

Согласно легендам, Авель предрек, что Россия переживёт сложный период, но затем станет великой державой под руководством «избранного Богом» правителя, имя которого было еще не раскрыто:

«Великая судьба предназначена России когда возглавит государство „избранник Божий“ народ сам учует имя его трикратно суждено истории»

Также он говорил:

«Когда страшная гибель будет грозить всем, придет он, Стремительный Государь, Великий Всадник Великий Гончар»

Эти слова до сих пор вызывают споры: кого мог иметь в виду Авель — конкретного правителя или символ возрождения? Монах Авель остаётся загадочным фигурантом российской истории — сочетанием мистики и судьбоносной прозорливости. Его провидения волнуют умы, вызывая уважение к древним источникам и размышления о будущем человечества.

Рамблер: последние новостиМонах Авель: главные предсказания о судьбе человечестваЛюбовный гороскоп на 17 сентября 2025 года для каждого знакаГороскоп на 17 сентября 2025 года
Предсказания
Серафим Саровский и его видения о будущем
Серафим Саровский и его видения о будущем
Предсказания
Вновь стало актуальным страшное предсказание Стивена Хокинга о конце света
Вновь стало актуальным страшное предсказание Стивена Хокинга о конце света
Политика конфиденциальностиУсловия использования