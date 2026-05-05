Самые точные пророчества Джуны Давиташвили

5 мая 2026ПредсказанияМарианна Басс

Имя Джуны до сих пор вызывает полярные реакции: для одних она феномен с уникальным даром, для других символ эпохи, в которой наука, политика и эзотерика тесно переплетались.

Однако факт остается фактом: вокруг ее предсказаний сформировался устойчивый пласт историй, часть из которых воспринимается как удивительно точные.

Важно сразу обозначить: большинство пророчеств Джуны не зафиксированы в строгом документальном формате. Они передавались через интервью, воспоминания современников и устные свидетельства. Тем не менее, есть несколько направлений, где ее прогнозы обсуждаются особенно часто.

Предчувствие крупных политических перемен

Одной из наиболее известных тем считается ее предупреждение о нестабильности внутри Советского Союза. По воспоминаниям людей из окружения власти, Джуна неоднократно говорила о грядущем «разрушении системы» и серьезных потрясениях для страны.

Эти слова впоследствии стали связывать с событиями Распада СССР. Формулировки, которые ей приписывают, звучали обобщенно: о кризисе власти, утрате контроля и «расколе». Именно такая размытость и одновременно точность образа сделали эти высказывания особенно обсуждаемыми уже постфактум.

Прогнозы, связанные с судьбами известных людей

Считается, что Джуна работала с представителями элиты: политиками, артистами, военными. Среди наиболее часто упоминаемых историй, ее взаимодействие с Леонидом Брежневым.

По ряду свидетельств, она предупреждала о его ухудшающемся состоянии и необходимости изменить образ жизни. Также ей приписывают точные описания самочувствия без медицинских обследований. Хотя это скорее относится к целительской практике, подобные эпизоды укрепили репутацию человека, способного «видеть больше».

Ощущение глобальных кризисов

В интервью разных лет Джуна говорила о том, что человечество будет входить в период турбулентности: конфликты, нестабильность, духовный кризис. Эти высказывания не привязаны к конкретным датам, но удивительно совпадают с общими характеристиками XXI века.

Ей приписывают идеи о том, что:

• мир будет переживать череду кризисов;

• возрастет уровень тревожности;

• люди будут терять внутренние ориентиры.

