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Самые пугающие предсказания о конце цивилизации

2 июля 2026ПредсказанияМарианна Басс

Представления о конце цивилизации существуют почти в каждой культуре: от античных оракулов до шаманских традиций и средневековых мистиков.

Самые пугающие предсказания о конце цивилизации
Фото: freepik

Эти предсказания редко описывают «конец света» буквально. Чаще речь идет о распаде привычного порядка, утрате ориентиров, природных катастрофах и глубокой трансформации человеческого общества. Тем не менее именно пугающие формулировки и символические образы сделали такие пророчества предметом постоянного интереса.

Святой Малахия: последний папа и конец эпохи

Одним из самых известных текстов о конце исторического цикла считается «Пророчество о папах», приписываемое святому Малахии XII века. В нем каждая эпоха папства описана через символические девизы, а завершает список загадочная формула:

«Во время последнего гонения Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти стадо среди многих бедствий; после чего город на семи холмах будет разрушен, и Судия будет судить народ свой».

Эти строки на протяжении столетий интерпретируются как указание на завершение не только религиозной, но и цивилизационной эпохи. В эзотерических трактовках «город на семи холмах» часто связывают с образом глобального центра власти, который теряет устойчивость в конце цикла.

Пророчества народа майя: время, которое «закроется»

В культуре майя существовала сложная система календарей, основанная на цикличности времени. В одном из текстов, связанных с поздними интерпретациями их традиции, встречается идея завершения большого цикла:

«Когда закончится счет длинного времени, мир изменится, и люди увидят небо иначе».

Хотя современные исследователи спорят о точных формулировках, сама идея «закрытия времени» стала основой для множества интерпретаций конца цивилизации. В эзотерике это воспринимается не как исчезновение мира, а как смена «программы реальности», переход человечества в новый цикл существования.

Сибирские шаманские предания о «железных духах»

В ряде северных шаманских традиций (особенно в реконструкциях этнографических записей XIX–XX веков) встречаются предупреждения о времени, когда мир изменится из-за появления «железных духов» и «громовых голосов».

Старые предания передаются в пересказе так:

«Придут железные духи, и земля перестанет быть тихой. Люди будут говорить через воздух, и не узнают голос леса».

Современные интерпретаторы связывают эти образы с технологиями, индустриализацией и утратой связи человека с природой. В рамках эзотерического подхода это трактуется как предупреждение о дисбалансе между техническим прогрессом и природными циклами.

Пророчества догонов о «неправильном небе»

У народа догонов (Западная Африка) существует мифология, в которой значительное место занимает космос и происхождение мира. В пересказах исследователей упоминается идея нарушения космического порядка:

«Когда звезда вернется не туда, где должна быть, люди потеряют путь».

Эта формулировка часто интерпретируется символически как нарушение естественного порядка вещей, будь то природные, социальные или духовные процессы. С эзотерической точки зрения такие тексты говорят о «разбалансировке системы мира», когда привычные ориентиры перестают работать.

Скандинавская мифология: Рагнарёк как сценарий конца цивилизации

В древнескандинавских текстах «Старшей Эдды» описан Рагнарёк — финальная битва богов и сил хаоса. Один из ключевых фрагментов описывает разрушение мира:

«Брат пойдет на брата, и никто не пощадит другого; солнце потемнеет, земля уйдет в море».

Рагнарёк не является абсолютным концом существования, но описывает разрушение старого мира и его перерождение. После катастрофы, согласно мифу, выживают немногие, и начинается новый цикл жизни.

Пророчества тибетских отшельников о «времени ускорения»

В тибетских духовных традициях встречаются тексты, описывающие период, когда время начинает «двигаться быстрее», а люди теряют внутреннее равновесие. В пересказах говорится:

«Когда дни побегут, как вода по камням, люди перестанут видеть истину в тишине».

Эти слова часто связывают с эпохами перемен, когда социальные и технологические изменения происходят быстрее, чем человек успевает их осмыслить.

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