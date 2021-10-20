Как распознать кармическую любовь

Как понять, что отношения – кармические, то есть глубокие и предначертанные судьбой?

Бывает, мы встречаем кого-то и понимаем: все, любовь. Но происходит это не так часто, как хотелось бы.

Как понять, что отношения – кармические, то есть глубокие и предначертанные судьбой? Верные знаки того, что вы встретили свою «кармическую половинку», – в этой статье.

Вы сразу понравились друг другу

Когда мы встречаем своего кармического партнера, узнавание происходит мгновенно. Он вам сразу нравится безумно, вы ему тоже. Бывает, что это какое-то непонятное чувство – то ли симпатия, то ли что-то другое, но оно невероятно сильное. Еще бы, ведь вы знакомы уже, наверное, тысячу лет (и это не метафора).

Вы чувствуете, будто бегаете по кругу

Дело в том, что встречая своего кармического партнера, вы попадаете в цикл кармической связи. Закончить цикл невозможно: завершается один круг – начинается другой. Это такое хождение по мукам – сладостным любовным, конечно. Не зря эти отношения длятся уже очень долго, вы и в прошлой жизни не смогли их закончить. Теперь, когда вы вновь повстречали своего партнера, у вас есть возможность проходить стадии отношений более чисто и качественно – выполняя при этом кармический любовный долг.

Вы ощущаете зависимость от партнера

Это, пожалуй, самый четкий признак того, что вы вляпались в кармические отношения. Мгновенно узнав своего кармического партнера, вы начинаете ощущать настолько сильную с ним связь, что оставить его не представляется возможным. Это любовная аддикция, простыми словами – зависимость, которая, конечно, именно свою обратную сторону. На этой стороне мы сталкиваемся с эмоциональными проблемами и настоящей депрессией, обусловленной тоской по любимому. То есть вам постоянно требуется присутствие вашего партнера рядом, чтобы не ощущать разрыва связи.

Да, кармические отношения – это непросто. С одной стороны, настолько глубоко вы еще не плавали – и вряд ли когда-нибудь еще поплаваете (все же не так уж часто встречаются кармические партнеры). Но с другой – требуется огромное мужество признать, что ваши отношения регулируются чем-то большим, чем ваши представления о том, как все должно быть. В любом случае – выбирать только вам. Будьте счастливы!