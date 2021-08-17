10 признаков того, что вы встретили любовь всей жизни

Существует несколько очевидных признаков, указывающих на то, что вы встретили свою судьбу.

Каждый человек мечтает встретить свою половинку.

Есть счастливчики, которым удается это с первого раза, но для большинства поиски растягиваются на долгие годы. Как в процессе очередных отношений понять, этот ли человек предназначен вам по жизни или нужно искать дальше? Существует несколько очевидных признаков, указывающих на то, что вы встретили свою судьбу.

1. В момент первого контакта вы сразу почувствовали особенную энергетику нового человека. Вам показалось, что вы как будто давно знакомы: общение идет непринужденно, у вас похожее чувство юмора.

2. Влюбленность не ориентирована на внешние данные человека и его сексуальную привлекательность. Встретив «своего» человека, вы понимаете, что внешность не так важна, вам нравится человек в целом.

3. При обычной влюбленности возникает необходимость постоянного контакта, пусть даже через звонки и сообщения. Если же вы встретили своего человека, вы подсознательно ощущаете что постоянно «на связи» и не нуждаетесь в непрерывном общении.

4. Вы чувствуете, что находитесь на «одной волне» и вам комфортно вместе помолчать.Тишина не напрягает, не возникает необходимости заполнять паузы в разговоре.

5. Постепенно вы понимаете, что у вас схожие взгляды на жизнь, желания, видение будущего. Вы вдруг понимаете, что вас не раздражают даже недостатки партнера.

6. Недопонимание в паре не приводит к скандалам. Вы оба стараетесь работать над качеством отношений и, даже выясняя их, стараетесь не навязать свою точку зрения партнеру, а лучше понять его и решить ситуацию без конфликта.

7. Ваши отношения строятся на доверии, в них нет места ревности. Давая друг другу свободу, вы не контролируете и не ожидаете предательства.

8. Вам комфортно рядом с человеком в любой ситуации: вы не боитесь показать свою эмоциональную уязвимость или выглядеть не «на все 100%». Вы знаете, что ваш партнер никогда не использует ваши слабости во вред вам или ради самоутверждения. Он – ваш надежный тыл.

9. В случае истинной любви, вы почувствуете желание не просто проявлять свои лучшие качества, а стараться сделать все возможное, чтобы другому человеку было хорошо рядом с вами.

10. Отношения наполняют вас, вызывают желание развиваться и самосовершенствоваться вместе с партнером. Вы находите совместные дела и увлечения, вам интересно вместе.

Ищите истинную любовь, и тогда новая влюбленность не станет причиной очередного разочарования.