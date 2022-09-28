Типы людей, которые «съедают» нашу энергию

Как и кто крадет нашу энергию, общаясь с нами?

«Энергетические вампиры» – такое определение довольно прочно обосновалось в нашем словаре.

Как правило, это понятие используется для обозначения людей, после общения и взаимодействия с которыми мы ощущаем резкий упадок сил, потерю интереса, подавленность. Такое ощущение, как будто из нас «высосали» энергию. Каким же образом им это удается? И как отличить такого человека?

Самый распространенный способ «похищения» нашего ресурса – нарушение границ. Такое происходит, когда собеседник отказывается остановиться, когда его просят, навязывает свою точку зрения, вмешивается с непрошеными советами, игнорирует вежливые и не очень отказы. В результате – мы тратим силы на то, чтобы защититься, придумываем способы выхода из взаимодействия – неудивительно, что после такого общения наступает чувство опустошения.

Еще один часто встречающийся способ «похищения энергии» - это взаимодействие с недовольным человеком. Когда общение касается в основном того, как «все плохо», «кругом одни враги», «всюду обман», мир становится небезопасным и враждебным. Опять нужны ресурсы для того, чтобы переключиться с этой информацией, попытаться убедить человека и себя в обратном.

Неприятный, но существующий способ траты вашей энергии – общение с лжецами. Когда кто-то искажает информацию, вам поневоле приходится тратить дополнительные силы на то, чтобы ему поверить. Иногда это происходит даже осознанно – мы начинаем придумывать оправдания и логику слов лжеца, снова трата наш энергетический ресурс.

Сюда же можно отнести и всех ненадежных людей: тех, кто часто опаздывает, нарушает данные обещания, исчезает без объяснения причин. Все дело в том, что такие люди создают неясность и тревожность, на них нельзя положиться и всегда ожидается какой-то подвох – и опять трата своих ресурсов на беспокойство, на неуверенность.

Узнаете по описанию кого-то из своих знакомых? Подумайте, быть может, пришло время сказать «нет» общению с таким человеком.