В какие годы родились дети индиго

Мы живем в период трансформации планеты Земля и ее жителей.

Один из самых ярких показателей изменений в человеческом сознании к более высокому уровню существования – это дети индиго. Они отличаются от большинства людей тем, как действуют и справляются с различными ситуациями. Дети индиго здесь для того, чтобы показать человечеству, как жить в безусловной любви и закрепить эту уникальную энергию на планете.

Большинство представителей индиго родились в 1978 году или позднее, и некоторые из них до сих пор несут особенные черты, будучи взрослыми людьми.

- У детей индиго очень хорошо развита интуиция и они легко могут определить, что для них хорошо, а что может принести непоправимый вред.

- Они также очень чувствительны к пище и едят только то, что считают нужным для своего организма.

- Эти дети могут иметь воображаемых друзей или видеть духов.

- Дети индиго чувствительны к переживаниям других людей. Иногда они способны забрать негативные эмоции или зарядиться

позитивными. В любом случае они больше чувствуют, чем думают.

- С рождения эти дети имеют устойчивость к жестким правилам и руководящим принципам, плюс ко всему считают их архаичными. Поскольку они приходят на эту планету для баланса энергий, то, естественно, строгие правила не вписываются в их систему ценностей. Они борцы за свободу и правду.

- У детей индиго нередко наблюдаются телепатические способности.

- Они несут в себе вибрации гармонии и часто чувствуют себя некомфортно в рамках современного мира.

- Это дети, которые имеют тенденцию к антисоциальному образу жизни. Им комфортнее проводить время в одиночестве или в своих фантазиях.

- Они имеют связь с растениями и животными, в целом природа заряжает их необходимыми силами.