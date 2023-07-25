Как понять, что грех прощен

Чувство вины, если оно осознается, переживается очень тяжело.

Очень часто человек обращается к Богу в ситуации, когда он хочет о чем-либо попросить, например, прощения за совершенный проступок, по-церковному, так называемый грех.

Каждый из нас может считать грехом совершенно разные поступки: для кого-то грех – это измена в отношениях, для кого-то – кража, а для кого-то ситуация, когда он не накормил бездомную собаку. Но какой бы проступок человек не считал грехом, он приходит в церковь, чтобы получить его отпущение. А как понять, получено ли прощение или нет? Очень часто вопрос остается без ответа.

Человеку важно почувствовать себя прощенным, испытать облегчение и очищение от давившей «тяжелой» ноши, потому что чувство вины, если оно осознается, переживается очень тяжело.

Однако, если внимательнее почитать Библию, прощение или отпущение грехов дается человеку не просто так, а с условием искреннего покаяния, то есть после осознания содеянного. Почему это важно отметить? Потому что разные люди по-разному относятся к одним и тем же событиям жизни и, соответственно, по-разному оценивают тяжесть совершенного. И в зависимости от того, насколько глубоко они осознают, как неправильно поступили, в дальнейшем они могут повторить это снова или, наоборот, при одном воспоминании о произошедшем, испытывать глубокое отвращение к содеянному. В Библии множество примеров людей, совершивших грехи, но после искреннего раскаяния вернувшихся на путь истины. Очень показателен пример с Апостолом Павлом, который, до принятия им христианства, сам преследовал учеников Христа. Он был прощен Господом, когда осознал свою неправоту и принял его учение. Отсюда вытекает один из важных моментов для прощения греха: человек должен осознать, что он совершил и признать, что это неблаговидный поступок не из злых намерений, а по незнанию или непониманию.

Далее, прося прощение, человек должен понять, что через совершенные проступки и их последствия происходит его духовный рост. Грех будет отпущен при условии, что человек просит прощения, признает свою ошибку и уверен, что сделал выводы и никогда не повторит ее, потому что ощутил отвращение к такому поведению. Самое важное для прощения, чтобы раскаяние было искренним, а не формальным.

Чтобы не вымаливать прощение, старайтесь лучше обдумывать свои поступки.

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