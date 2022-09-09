Чем мудрец отличается от обычного человека

Мудрецом может стать каждый, нужно только немного изменить свою жизнь.

Мудрость – это не просто ум и знания, это рассудительность и опыт.

В молодости, когда люди реагируют на все происходящее импульсивно и эмоционально, им часто не хватает уравновешенности и желания обдумывать происходящее. Мудрым человек может стать с годами, когда отступят лишние эмоции, застилающие рассудок, накопится опыт и появится возможность смотреть на события жизни с пониманием смысла происходящего.

Для окружающих мудрость подразумевает возможность получить от такого человека дельный совет или понятный ответ на сложный, часто философский, вопрос. Часто в жизни бывает так, что мудрый - это не широко образованный или высоко интеллектуально развитый, а крайне эмпатичный человек, который может решить сложную ситуацию, опираясь на свой жизненный опыт и «душевное» чувствование. Его эмоциональный интеллект справляется там, где логика зашла в тупик.

Есть несколько важных отличий мудрого человека от обычного.

1. Мудрые люди открыты новым идеям и возможностям, потому что даже имея четкую цель, они способны видеть происходящее комплексно. Они знают из собственного опыта, что к одному и тому же результату можно прийти совершенно разными дорогами. Они всегда рассматривают альтернативные решения, не считая себя «истиной в последней инстанции».

2. Мудрый человек легко признает, что есть люди гораздо умнее, талантливее, успешнее и, вместо того, чтобы завидовать, пытается осознать их опыт и использовать его себе во благо.

3. Мудрый принимает ответственность за свою жизнь на себя и строит ее сам, не ожидая и не требуя помощи от окружающих.

4. Мудрый человек самодостаточен, ему никогда не бывает скучно и одиноко наедине с собой. Его богатый внутренний мир периодически даже нуждается во внешней «изоляции».

5. Мудрый не делает глобальной проблемы из сложной ситуации, поскольку из опыта знает, что практически все поддается изменению, если есть желание что-то менять. К тому же, он рассматривает происходящее, как возможность извлечь из этого урок, который только добавит мудрости.

6. Мудрому человеку интересен окружающий мир и люди в нем: он открыт происходящему и готов помочь, если его об этом просят и не раздает лишних советов, если к нему не обращались за помощью.

Осознав эти отличия, каждый человек с годами может прийти к мудрости.