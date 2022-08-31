Как понять, что ангел-хранитель помогает вам

Учитесь видеть подсказки ангела и принимать его помощь.

Считается, что с момента рождения у каждого из нас появляется невидимый добрый помощник, всячески оберегающий на протяжении всей жизни – наш ангел-хранитель.

Ангел может контактировать со своим подопечным по-разному: кто-то слышит внутренний голос, кто-то видит вещие сны, кому-то в нужное время или в нужном месте встречается необходимая информация или человек. Даже если вам кажется, что с вами никогда такого не случалось, помощь присутствует, просто вы списываете ее на обстоятельства. Некоторые люди не совсем правильно понимают помощь, они считают, что все должно происходить чудесным образом и без их участия. Но задача ангела не в том, чтобы сделать вас богатым и счастливым, а в том, чтобы помочь вам так духовно вырасти или измениться, чтобы вы сами сделали себя таким, каким вы хотите быть.

Мы привыкли общаться словами, поэтому для многих невербальные способы передачи информации как будто не существуют. Часто люди ждут, что ангел даст подсказку обычным текстом, например: «пора менять работу» или «необходимо отдохнуть», но они так не разговаривают. Ангелу важно, чтобы человек осознал свое внутреннее намерение, поверил в его осуществимость и начал действовать. Поэтому он часто посылает человеку подсказки, которые просто надо научиться читать.

Задумались вы в какой-то момент о том, что нужно что-то менять в своей жизни и совершенно «случайно» вокруг вас стали происходить «неожиданные» события: вы встретили на улице одноклассника, которого не видели несколько лет, а он сказал, что у них в офисе есть прекрасная вакансия – как раз по вашей специальности или на вашу почту пришло письмо с предложением скидки на поездку, которую вы давно обдумывали, но не хватало денег. Если ангел видит, что вы на верном пути, он просто делает этот путь короче и легче.

Помощь ангела может иногда выражаться в возможности получения материальных вещей, если они необходимы вам для развития и будут использованы во благо. Например, талантливый ребенок из бедной семьи может «случайно» получить в подарок музыкальный инструмент или набор красок и кисточек, которые дадут ему возможность проявить свои способности. Ангел дает человеку такую помощь, если понимает, что это способ приблизить человека к его мечте и сделать счастливее.

Учитесь видеть подсказки ангела и принимать его помощь!