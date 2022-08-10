Как мы незаметно для себя продаем свою душу

«Продажа» души есть ничто иное, как подмена человеком его истинных желаний.

Само предположение, что можно что-то сделать со своей душой звучит страшновато.

Если же посмотреть в саму суть вопроса, мы можем обнаружить следующее: «продажа» души есть ничто иное, как подмена человеком его истинных желаний и стремлений на что-то сиюминутное, зачастую навязанное извне, теряющее после приобретения актуальность.

Как себя можно обезопасить от подобных «сделок»?

Знать свои истинные идеалы и ценности. И тогда, когда нам предлагается что-то очень соблазнительное, что «должно быть у каждого», что «обязательно сделает тебя счастливым» - задаваться вопросом: «А это соответствуем моим ценностям?», «Будут ли они сохранены, если я приму эту вещь или начну движение к данной цели?» Если при ответе на эти вопросы возникают сомнения, предложение, скорее всего, из разряда «дьявольских» сделок.

Отказаться от жертв, особенно во имя чьего-то блага. Если обстоятельства требуют от нас пожертвовать чем-то важным – такие сделки с самим собой тоже приведут к боли, недовольству и злости. Помогать другим можно, но такая помощь должна совершаться из состояния изобилия и благости, без насилия над собой.

Быть честным, в первую очередь с самим собой. Ложь всегда требует дополнительных усилий и энергии, ведь приходится помнить о том, где была сказана неправда, бояться изобличения. Нет и не может быть и лжи во спасение. Любая ложь – это еще один вариант «договора на продажу».

Как быть, если вы чувствуете, что совершали подобные «сделки»? Возвращение себя начинается с признания того, что «сделка» состоялась. Затем следует вспомнить, как же собственно выглядел «Дьявол» - тот человек, который влиял на нас, соблазняя и призывая оказаться от себя. Когда его образ возникнет, ему следует сказать: «Знаю твое истинное лицо. Ты лгал мне. Я отказываюсь следовать твоим путем, я выбираю свой путь и требую расторжения нашего договора». Представить, как исчезают связи между вами и возвращается энергия. Возможно, представить и сам договор, как он сгорает или исчезает иным способом.