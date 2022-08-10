Как мы незаметно для себя продаем свою душу
«Продажа» души есть ничто иное, как подмена человеком его истинных желаний.
Само предположение, что можно что-то сделать со своей душой звучит страшновато.
Если же посмотреть в саму суть вопроса, мы можем обнаружить следующее: «продажа» души есть ничто иное, как подмена человеком его истинных желаний и стремлений на что-то сиюминутное, зачастую навязанное извне, теряющее после приобретения актуальность.
Как себя можно обезопасить от подобных «сделок»?
Как быть, если вы чувствуете, что совершали подобные «сделки»? Возвращение себя начинается с признания того, что «сделка» состоялась. Затем следует вспомнить, как же собственно выглядел «Дьявол» - тот человек, который влиял на нас, соблазняя и призывая оказаться от себя. Когда его образ возникнет, ему следует сказать: «Знаю твое истинное лицо. Ты лгал мне. Я отказываюсь следовать твоим путем, я выбираю свой путь и требую расторжения нашего договора». Представить, как исчезают связи между вами и возвращается энергия. Возможно, представить и сам договор, как он сгорает или исчезает иным способом.