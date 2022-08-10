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Как мы незаметно для себя продаем свою душу

10 августа 2022ПсихологияРамблер

«Продажа» души есть ничто иное, как подмена человеком его истинных желаний.

Как мы незаметно для себя продаем свою душу
Фото: depositphotos

Само предположение, что можно что-то сделать со своей душой звучит страшновато.

Если же посмотреть в саму суть вопроса, мы можем обнаружить следующее: «продажа» души есть ничто иное, как подмена человеком его истинных желаний и стремлений на что-то сиюминутное, зачастую навязанное извне, теряющее после приобретения актуальность.

Как себя можно обезопасить от подобных «сделок»?

Знать свои истинные идеалы и ценности. И тогда, когда нам предлагается что-то очень соблазнительное, что «должно быть у каждого», что «обязательно сделает тебя счастливым» - задаваться вопросом: «А это соответствуем моим ценностям?», «Будут ли они сохранены, если я приму эту вещь или начну движение к данной цели?» Если при ответе на эти вопросы возникают сомнения, предложение, скорее всего, из разряда «дьявольских» сделок.
Отказаться от жертв, особенно во имя чьего-то блага. Если обстоятельства требуют от нас пожертвовать чем-то важным – такие сделки с самим собой тоже приведут к боли, недовольству и злости. Помогать другим можно, но такая помощь должна совершаться из состояния изобилия и благости, без насилия над собой.
Быть честным, в первую очередь с самим собой. Ложь всегда требует дополнительных усилий и энергии, ведь приходится помнить о том, где была сказана неправда, бояться изобличения. Нет и не может быть и лжи во спасение. Любая ложь – это еще один вариант «договора на продажу».

Как быть, если вы чувствуете, что совершали подобные «сделки»? Возвращение себя начинается с признания того, что «сделка» состоялась. Затем следует вспомнить, как же собственно выглядел «Дьявол» - тот человек, который влиял на нас, соблазняя и призывая оказаться от себя. Когда его образ возникнет, ему следует сказать: «Знаю твое истинное лицо. Ты лгал мне. Я отказываюсь следовать твоим путем, я выбираю свой путь и требую расторжения нашего договора». Представить, как исчезают связи между вами и возвращается энергия. Возможно, представить и сам договор, как он сгорает или исчезает иным способом.

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