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Обязанности крестных родителей, о которых часто забывают

26 июля 2023ПсихологияРамблер

Многие относятся к законам крещения формально и забывают, как они должны помогать своему крестнику.

Обязанности крестных родителей, о которых часто забывают
Фото: depositphotos

Крещение ребенка считается одним из главных событий в его жизни, не менее важным, чем день рождения.

В православии считается, что в этот момент человек рождается заново и начинает духовную жизнь. При крещении ребенку выбирают крестных родителей, на которых накладывается немало обязанностей. С ними должны проводить беседу об их обязанностях, но многие относятся к этому моменту формально и забывают о том, как они должны помогать своему крестнику.

Советы в повседневной жизни

Крестные родители имеют право участвовать не только в духовной жизни ребенка, но и повседневной. Они обязаны давать ему советы и наставлять при выборе образования и карьеры. Кроме того, им необходимо удостовериться, что жених или невеста их крестного ребенка ему подойдет. В случае, если они будут не согласны с выбором крестника, они должны отговорить его и назвать причины того, почему этот человек ему не подходит.

Рассказ о православной вере

Они должны быть теми, кто первым объяснит ребенку то, что такое православие, Бог, молитва. Они обязаны наставлять ребенка и участвовать в его духовной жизни. Именно крестные родители знакомят дитя в осознанном возрасте с верой и ведут его по жизни. Как правило, этим занимаются биологические родители, но именно крестные должны привить ему осознание того, насколько важна вера.

Молитва за крестника

Крестный родитель ничем не отличается от биологического, поэтому он должен хотеть лучшего для своего ребенка. Он обязан заботиться о его душе и том, как он исполняет божьи заповеди. Так как дети не всегда серьезно относятся к вере, крестные родители должны часто молиться за их здоровье, безопасность и душу. Так, они помогают оберегать крестника.

Знания о церкви

Именно эти люди обязаны рассказывать ребенку о религии, но речь идет не только о теоретических знаниях. Они должны познакомить его с причащением и исповедью, молитвами и церковным календарем. Благодаря крестным родителям ребенок узнает, как он должен жить по православию.

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