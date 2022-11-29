Обязанности и задачи ангелов

Многие люди знают, что у каждого человека есть ангел-хранитель и тут познания на эту тему заканчиваются.

Сегодня расскажем, как устроена «ангельская» иерархия и какие задачи они выполняют.

Во главе «небесной канцелярии» стоит Бог, создавший мир и людей по своему подобию и, соответственно, организация деятельности тоже похожа на земную. Вся «ангельская» рать разбита на 9 чинов, каждый из которых содержит 3 позиции.

Первая группа наиболее приближена к Господу, вторая курирует основы мироздания, третья – «работает» с миром людей.

В высший «ангельский» эшелон входят Серафимы, Херувимы и Престолы. Это личные помощники Господа, выходящие на контакт с людьми только в исключительных случаях.

Серафимы – существа, практически равные Господу по силе и красоте. Они наделены властью карать за непослушание и способны исполнить любое желание.

Херувимы – вторые в иерархии. Они – исполнители и защитники врат Рая и воплощение вселенской мудрости.

Престолы – одушевленные загадочные существа в виде огненных колес с множеством глаз. Их задача – передвижение Бога во Вселенной и осуществление надзора над исполнением правил в «ангельской» иерархии. Они призваны творить Праведный суд.

Второй эшелон – Господство, Сила, Власть – покровительствуют людям, которые на Земле занимают управляющие позиции и следят за тем, чтобы те правили мудро и не поддавались порокам и искушениям. Миссия этой триады – поддерживать истинно верующих, предсказывать будущее, являть чудесные исцеления и в самые тяжелые времена вселять уверенность, что Господь не оставит в беде.

Третий – «низший» – эшелон получил свое название за удаленность от Бога и приближенность к человеку. В нем также 3 чина: Начала, Архангелы и Ангелы-хранители, которые защищают людей от темных сил. Начала заведуют космосом, природой и наукой, отвечают за познание мира человеком. Восемь Архангелов имеют личные имена (Михаил, Рафаил, Гавриил и другие) и делят между собой надзор за различными сферами земной жизни, а после смерти сопровождают души к вратам рая. Они же управляют «армией» рядовых ангелов-хранителей, которые сопровождают каждого человека от рождения до смерти. Именно эти ангелы ближе всего к человеку и являются его непосредственными защитниками и наставниками.

Теперь вы знаете, что в сложной ситуации можно рассчитывать не только на помощь ангела-хранителя, но и обратиться к высшим силам.