Иконы, которые должны быть в каждом доме

Основной домашней иконой считается та, на которой изображен образом Иисуса Христа.

Необязательно иметь дома большой иконостас, но есть несколько икон, которые обязательно должны быть.

Основной домашней иконой считается та, на которой изображен образом Иисуса Христа. Ей отводится почетное место. Обращение к ней с молитвой помогает в самых тяжелых ситуациях и оберегает дом и его обитателей от болезней и прочих несчастий. Если позволяет помещение, лучше всего расположить икону в восточной его части. В православной иконописи Христа изображают в разных образах. Наиболее распространенными являются следующие варианты:

1. Спас Вседержитель – самая распространенная икона, на которой Христос изображен либо в полный рост, либо сидящим на троне. В левой руке он держит Евангелие, а правой благословляет.

2. Спас Нерукотворный. На такой иконе изображено только лицо Иисуса Христа крупным планом. По легенде, царь Эдессы заболел проказой и отправил к Господу гонца с просьбой об излечении, хотя бы через портрет. Но поскольку Иисус в то время проповедовал и был окружен большим количеством народа, то сделать рисунок не представлялось возможным. Христос поняв это, умылся, вытер лицо платком и на нем проступил его божественный лик, который и исцелил царя.

3. Иконы, на которых изображена сцена распятия Христа.

Вторая по значимости – икона с ликом Богородицы. Ее вариантов, по подсчетам специалистов, около 700: каждый может выбрать изображение, которое отзовется в душе. Располагать ее можно в любом, удобном для молитвы месте. С изображениями Богородицы связано много «чудес». Так, например, «Казанская» икона была найдена в 15 веке после того, как 10-летней девочке во сне явилась сама Богородица и указала место, где искать ее изображение. Пока найденную икону несли в храм, прозрели несколько слепых, участвовавших в шествии. После этого несколько веков подряд русская армия выигрывала тяжелые военные битвы, как считалось, не без помощи чудотворного образа, сопровождавшего войска.

Третья икона, которая должна быть в доме – это изображение Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. Наиболее известным изображением считается икона Андрея Рублева.

Считается, что икона с изображением трех ангелов со склоненными головами сильна в деле наставления человека на путь истинный, а также помогает в сложные периоды жизни, вселяет надежду и помогает преодолеть все жизненные испытания.

Считается, что вне зависимости от того, что изображено на иконе, чем она старше и «намоленнее», тем большую силу она имеет. А какую икону выбрать для себя – решать только вам.