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Иконы, которые должны быть в каждом доме

13 марта 2023ПсихологияРамблер

Основной домашней иконой считается та, на которой изображен образом Иисуса Христа.

Иконы, которые должны быть в каждом доме
Фото: depositphotos

Необязательно иметь дома большой иконостас, но есть несколько икон, которые обязательно должны быть.

Основной домашней иконой считается та, на которой изображен образом Иисуса Христа. Ей отводится почетное место. Обращение к ней с молитвой помогает в самых тяжелых ситуациях и оберегает дом и его обитателей от болезней и прочих несчастий. Если позволяет помещение, лучше всего расположить икону в восточной его части. В православной иконописи Христа изображают в разных образах. Наиболее распространенными являются следующие варианты:

1. Спас Вседержитель – самая распространенная икона, на которой Христос изображен либо в полный рост, либо сидящим на троне. В левой руке он держит Евангелие, а правой благословляет.

2. Спас Нерукотворный. На такой иконе изображено только лицо Иисуса Христа крупным планом. По легенде, царь Эдессы заболел проказой и отправил к Господу гонца с просьбой об излечении, хотя бы через портрет. Но поскольку Иисус в то время проповедовал и был окружен большим количеством народа, то сделать рисунок не представлялось возможным. Христос поняв это, умылся, вытер лицо платком и на нем проступил его божественный лик, который и исцелил царя.

3. Иконы, на которых изображена сцена распятия Христа.

Вторая по значимости – икона с ликом Богородицы. Ее вариантов, по подсчетам специалистов, около 700: каждый может выбрать изображение, которое отзовется в душе. Располагать ее можно в любом, удобном для молитвы месте. С изображениями Богородицы связано много «чудес». Так, например, «Казанская» икона была найдена в 15 веке после того, как 10-летней девочке во сне явилась сама Богородица и указала место, где искать ее изображение. Пока найденную икону несли в храм, прозрели несколько слепых, участвовавших в шествии. После этого несколько веков подряд русская армия выигрывала тяжелые военные битвы, как считалось, не без помощи чудотворного образа, сопровождавшего войска.

Третья икона, которая должна быть в доме – это изображение Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. Наиболее известным изображением считается икона Андрея Рублева.

Считается, что икона с изображением трех ангелов со склоненными головами сильна в деле наставления человека на путь истинный, а также помогает в сложные периоды жизни, вселяет надежду и помогает преодолеть все жизненные испытания.

Считается, что вне зависимости от того, что изображено на иконе, чем она старше и «намоленнее», тем большую силу она имеет. А какую икону выбрать для себя – решать только вам.

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