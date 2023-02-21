Как Вселенная предупреждает нас об опасности

Когда надвигается что-то угрожающее, пространство на тонком плане начинает сигнализировать об опасности.

Когда приходят сложные времена, нам обычно кажется, что это не вовремя, мы не готовы, что происходящее нечестно и несправедливо. Но так ли это на самом деле?

На самом деле, когда надвигается что-то большое, угрожающее, разрушающее, все пространство на тонком плане начинает наполняться этими энергиями и сигнализировать человеку о возможной опасности. Именно поэтому люди видят вещие сны или испытывают неясное чувство беспокойства накануне катастроф – вспомним многочисленные истории о том, как люди просыпали рейсы на разбивающиеся самолеты, выходили из дома позже срока и пропускали возможность оказаться во взорванном поезде и т.п.

Чтобы уберечь себя, важно чутко и внимательно прислушиваться к сигналам, которые нам подает наша интуиция – если есть четкое ощущение, что идти сейчас «не надо», ее лучше прислушаться. Если тело само как будто тормозит, ключи и телефоны теряются, утюг прожигает любимую блузку – лучше выдохнуть и разрешить себе сейчас остановиться. Возможно, так вас оберегают от грозящей опасности.

Сложные времена зачастую связаны со сложными отношениями с людьми. Разводы, измены, предательство близких – сколько сложностей возникает просто от того, что мы связываем свою судьбу не с тем человеком. Некоторые даже так и говорят: «только его увидела и сразу поняла – с ним будет сложно». Поняла, но .не послушала свой внутренний голос. А между тем, первое впечатление бывает очень верным. Если рядом с человеком некомфортно, хочется сбежать, спрятаться – не важно, какие слова он или она говорит, какие подарки делает – наша интуиция и наше тело никогда не лгут нам. Это мы пробуем заглушить их голос логикой, которая оказывается плохим советчиком.

А может так получиться, что кто-то важный – друг, член семьи или учитель – предлагает вступить в отношения или участвовать в проекте, а все внутри сопротивляется, говорит «нет», а важного человека не хочется обижать. В этих ситуациях все равно нужно выбирать то, что говорит внутренний голос – ведь ваша жизнь и то, что вам подходит, только ему известна лучше всех!

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