Как наладить связь со своим внутренним ребенком

Каждый взрослый был однажды ребенком. Казалось бы, это очевидный факт.

Но куда девается этот ребенок? Исчезает, будучи поглощенным взрослым? Психологи считают, что нет. Тот ребенок, которым мы когда-то были, навсегда остается с нами, как часть нашей личности, зачастую подавленная или вытесняемая, но он продолжает жить, желать, чувствовать.

Именно эта часть личности отвечает за возможность испытывать счастье, получать удовольствие, непосредственную радость от жизни, восторг от творчества, умение расслабляться. Если в вашей жизни этих эмоций мало или совсем нет – самое время обратиться к внутреннему ребенку и сделать его роль более заметной.

Кстати, контакт с внутренним ребенком будет влиять на то, насколько вам легко и комфортно общаться с детьми, в том числе со своими собственными. Если дети раздражают, вызывают недоумение, нет желания к ним присоединяться, их занятия скучны – внутренний ребенок тоже, скорее всего, находится очень далеко.

Чтобы «наладить связь» – достаточно задаться вопросом – какой он, ваш внутренний ребенок. Сколько ему лет, во что одет, что любит, что чувствует. Если приходит образ грустного и несчастного ребенка – визуализируйте то, как вы обнимаете его (ее), говорите те важные слова, которых не хватило этому ребенку в детстве. Обычно это «ты важен (а)», «ты любим(а)», «ты хороший (ая)», «я тебя все получится!». Дождитесь, когда образ изменится, а у вы почувствуете облегчение, радость, прилив энергии.

Попробуйте вспомнить или задать вопрос – «а что нравится этому ребенку?», «Что делает его(ее) счастливым?» И начинайте делать эти вещи – но уже в вашей взрослой жизни. Зачастую именно у внутреннего ребенка есть ключи к вашему призванию – тому, что по-настоящему будет доставлять радость в жизни, так почему бы не задействовать этот ресурс? Кроме того, может оказаться так, что вы просто забыли о тех маленьких и простых радостях, которые делают каждый день неповторимым, насыщенным, ярким –представляете, что будет, если вы про них вспомните? Делайте счастливым вашего внутреннего ребенка, и становитесь счастливы сами прямо сейчас!

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