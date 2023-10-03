Развод и прочие неприятности: почему мужья теряют интерес к женам

О какие скалы разбивается лодка любви, когда в отношениях все хорошо?

Если вам немного за 30, то, скорее всего, в вашем окружении уже есть достаточное количество распавшихся браков, где причиной стала измена супруга или просто его уход. Знакомая ситуация? Давайте попробуем понять, почему это происходит.

Женщина –мать. В нашей культуре принято, чтобы самой главной социальной ролью женщины было материнство, попросту говоря – ребенок на первом месте. С появлением ребенка именно его потребности становятся главными, жена перестает обращать внимание не только на мужа, но и на себя, о супружеских отношениях, о сексе речи не идет. И мужчина очень часто покидает такую систему – ему просто нет в ней места. Ведь зачастую и до ребенка его тоже не допускают и ожидают только одного: не мешать, содержать семью.

Выход из этой ситуации есть – проговорить все возможные изменения до появления ребенка, подумать, кто будет помогать маме, где новоиспеченные родители будут брать время на себя и как справляться с трудностями.

Неприглядная правда. У нас так же принято, чтобы женщина тратила много времени на создание некоего идеального образа себя: красивой, ухоженной, накрашенной, похудевшей. Когда начинается совместная жизнь, скрыть видимые или мнимые несовершенства становится все сложнее. Некоторые умудряются вставать на час раньше супруга, чтобы быть в «полной боевой готовности» к его пробуждению.

Если на старте женщина не готова показать супругу себя такой, какая она есть, о каком доверии может идти речь? Тот, кто одевает маску, в прямом и переносном смысле слова рано или поздно столкнется с разоблачением. Не стоит увлекаться изображением того, кем вы не являетесь – иначе разочарования неизбежны.

Критика, еще больше критики! Еще один разрушающий фактор – наши женщины много критикуют, обесценивают, учат. Женщина-учительница, опять же, женщина-мать пробуждается в браке – и мужчина чувствует себя нерадивым учеником, который должен угождать и заслуживать. Он и будет это делать до тех пор, пока не встретит другую – принимающую, восхищающуюся, одобряющую. Можно пересмотреть свой стиль общения до того, как это произошло, и семья останется в сохранности!

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