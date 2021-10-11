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Четыре глупейшие ошибки, которые испортили жизнь моих подруг

11 октября 2021ПсихологияДиана Сабитова

Наш автор Диана Сабитова рассказала, как женщины самостоятельно разрушают свои жизни.

Четыре глупейшие ошибки, которые испортили жизнь моих подруг
Фото: im0-tub-ru

Наблюдая не первое десятилетие за жизнью подруг, я заметила несколько закономерностей и составила свой «чек-лист» – то, чего стоит избегать, иначе неприятности и разочарования будут происходить регулярно.

1. Ошибка 1 – жить с родителями. Энергетически дети созданы для того, чтобы уйти от родителей в свою самостоятельную жизнь. Если родители этому противятся, придумывают способы «удержать» ребенка – его жизнь начинает разрушаться по всем фронтам: личная жизнь не ладится, конструктивные отношения не получаются, пары расходятся. Карьера тоже может быть под угрозой, а в особо «тяжелых» случаях и здоровье уже выросшего ребенка.

2. Ошибка 2 – приводить мужчину на свою территорию и опекать его. Такой сценарий приводит к тому, что мужчина превращается в «сына»: ложиться на диван, теряет работу, зависает в гаджетах и ничего не хочет делать. Все логично – если нет вызова, энергия на достижения заблокирована. Результат – или «удобный» муж, которого надо содержать, или в нем все-таки просыпается инстинкт охотника, и он такое пространство покидает – ведь ему хочется реализоваться в большом мире.

3. Ошибка 3 – верить, что люди изменятся. Есть еще вариант – верить, что «я смогу изменить человека». Нет, в основе любых изменений лежит воля, если ее нет, ничего не произойдет. Но такие люди охотно пользуются доверчивостью и самоуверенностью и сидят на шее годами, а то и десятилетиями.

4. Ошибка 4 – совмещение ролей. Идеальная жена, мать и отличный специалист в одном флаконе – это миф из инстаграма. В реальности – или отношения давно не супружеские и люди живут по привычке и скрывают свои увлечения друг от друга, или есть разочарование в карьере, или с детьми не ладится. Энергия человека ограничена и может быть или направлена во что-то одно и там будет серьезный результат, или распылена между несколькими проектами, но тогда в каждом из них будет что-то провисать.

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