Четыре глупейшие ошибки, которые испортили жизнь моих подруг

Наш автор Диана Сабитова рассказала, как женщины самостоятельно разрушают свои жизни.

Наблюдая не первое десятилетие за жизнью подруг, я заметила несколько закономерностей и составила свой «чек-лист» – то, чего стоит избегать, иначе неприятности и разочарования будут происходить регулярно.

1. Ошибка 1 – жить с родителями. Энергетически дети созданы для того, чтобы уйти от родителей в свою самостоятельную жизнь. Если родители этому противятся, придумывают способы «удержать» ребенка – его жизнь начинает разрушаться по всем фронтам: личная жизнь не ладится, конструктивные отношения не получаются, пары расходятся. Карьера тоже может быть под угрозой, а в особо «тяжелых» случаях и здоровье уже выросшего ребенка.

2. Ошибка 2 – приводить мужчину на свою территорию и опекать его. Такой сценарий приводит к тому, что мужчина превращается в «сына»: ложиться на диван, теряет работу, зависает в гаджетах и ничего не хочет делать. Все логично – если нет вызова, энергия на достижения заблокирована. Результат – или «удобный» муж, которого надо содержать, или в нем все-таки просыпается инстинкт охотника, и он такое пространство покидает – ведь ему хочется реализоваться в большом мире.

3. Ошибка 3 – верить, что люди изменятся. Есть еще вариант – верить, что «я смогу изменить человека». Нет, в основе любых изменений лежит воля, если ее нет, ничего не произойдет. Но такие люди охотно пользуются доверчивостью и самоуверенностью и сидят на шее годами, а то и десятилетиями.

4. Ошибка 4 – совмещение ролей. Идеальная жена, мать и отличный специалист в одном флаконе – это миф из инстаграма. В реальности – или отношения давно не супружеские и люди живут по привычке и скрывают свои увлечения друг от друга, или есть разочарование в карьере, или с детьми не ладится. Энергия человека ограничена и может быть или направлена во что-то одно и там будет серьезный результат, или распылена между несколькими проектами, но тогда в каждом из них будет что-то провисать.