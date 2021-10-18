Как узнать темную душу

Какие люди могут серьезно подпортить нашу жизнь?

Насколько бы ни был проницателен человек, он не способен глубоко заглянуть в чужую душу. Бывает так, что за приятной внешностью и доброжелательностью прячутся «черные» мысли и желания. Иногда они могут прятаться внутри души всю жизнь и выходить наружу только при определенных обстоятельствах. Сегодня поговорим о том, на что нужно обратить внимание, чтобы в обычной жизни распознать «темную» душу.

1. Жестокость по отношению к животным появляется в раннем детстве. Часто это не следствие плохого воспитания, а порыв души. В более старшем возрасте жестокость начинает проявляться по отношению к окружающим и близким. Характерный признак «темной» души: она не только не сожалеет о причиненных страданиях, но и получает от этого удовольствие. Эзотерики считают, что таким образом душа проходит необходимые ей уроки на стороне «темных сил» или действует под влиянием родового проклятия.

2. Лживость по любому поводу – второй признак. Человек не просто искажает факты или преувеличивает свои достоинства, он делает все, чтобы навредить другим: опорочить коллегу, поссорить друзей, разбить семью.

3. Поиск выгоды во всем, даже в близких отношениях. Человек жестко манипулирует окружающими, получая от этого не только выгоду, но и наслаждаясь процессом. Со своей стороны он никогда не приходит на помощь, даже в критических обстоятельствах и даже к самым близким, пишет Пятый элемент.

4. Лицемерие – второе имя «темной» души. В глаза человек говорит только хорошее, а за спиной плетет интриги. Он прикидывается лучшим другом, но в сложной ситуации поступает исключительно так, как выгодно ему.

5. «Темная» душа получает удовольствие, унижая других. И часто это не просто единичная ситуация, а преследование «жертвы» с целью растоптать ее достоинство в прах. Человек таким образом не только самоутверждается за счет другого, но радуется, видя чужое страдание.

6. Отсутствие эмпатии и безразличие к чувствам окружающих – еще один признак «темной» души. Такие люди не заботятся о том, как будут восприняты их слова и поступки другими людьми. Скорее даже, они делают все возможное, чтобы причинить побольше физической и моральной боли тем, кто не может «дать сдачи».

Если в вашем окружении есть люди, после общения с которыми вы постоянно чувствуете себя обессиленными или раздраженными, скорее всего, это «темные» души. Берегите себя и минимизируйте общение с ними.