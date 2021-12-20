Где хранится главный женский «капитал»

Каждая женщина может быть счастливой, если научиться относиться к жизни немного иначе.

Многие женщины в определенный период жизни могут заняться практически необратимым саморазрушением. Хотя у каждой из них имеются некие «ценные облигации», которые можно использовать для обретения счастья. А для этого просто необходимо здесь и сейчас, наконец, взяться за свою жизнь.

Что такое «ценные облигации»

К ценным облигациям можно отнести умение женщины накапливать драгоценный опыт, забирать из всего самые светлые и нужные бриллианты, формируя при этом самый настоящий капитал жизни. А подобные ситуации для создания капитала встречаются практически ежесекундно на нашем пути: боль от потери, расставаний, разочарований, ссоры с близкими и не только.

Капитал вложен и в счастливые моменты жизни, вопрос кроется в том, как вы их проживаете. Чтобы правильно пользоваться женским «капиталом» необходимо, будь то в горестные или радостные моменты, доставать из закромов все свои способности, силы, возможности, веру, накопленный опыт и даже умение находиться наедине с собой. Все эти суперсилы способны помочь преодолеть различные этапы жизни, чтобы продолжить свой рост.

Как их сохранить

Настоящий капитал и богатство женщины – это ее умение проявить жизнестойкость и любовь к жизни, несмотря ни на что. Интересно, что наличие этого навыка также отлично влияет на родовые сценарии и передается по наследству.

Бедные на «ценные облигации» женщины привыкли уходить в страдания, слезы и жалость, богатые же достают свои самые драгоценные инструменты и внедряют их в обстоятельства, тем самым приумножая свое внутреннее богатство. Поэтому старайтесь накапливать свой капитал и использовать его в самые необходимые моменты жизни.