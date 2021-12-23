Как планета отплатит нам за наше к ней отношение

Давайте прислушаемся к «крику» планеты и начнем вносить посильный вклад в улучшение экологии.

С каждым годом климатические аномалии возникают все чаще. Ученые, занимающиеся изучением климата, говорят о том, что точка невозврата пройдена, и количество негативных экологических событий возрастает в геометрической прогрессии.

Что происходит с планетой

Несмотря на то, что научные исследования ведутся постоянно, в ученой среде нет единого мнения, куда движется планета: к глобальному потеплению или глобальному похолоданию. В части стран возникает невероятная жара, в других – заметно холодает. Иногда кажется, что Земля решила отомстить людям за экологическое варварство. То, что количество природных катаклизмов растет – не вымысел, стоит посмотреть на статистику только последних нескольких лет. Так, например, в Америке ущерб от ураганов увеличился с 1980 года в 7 раз, а количество отключений электроэнергии из-за штормов и цунами возросло вдвое только с 2000 года. Что касается России, то количество наводнений за последние 10 лет выросло в 4 раза. К стихийным бедствиям добавляются экстремальные температуры. За последние 4 года летом они фиксировались во многих странах, расположенных далеко от экватора: в центральной Европе термометры показывали выше 40 градусов по Цельсию, бушевали лесные пожары. На территории нашей страны начала оттаивать вечная мерзлота: подтаявший грунт разрушал коммуникации и хранилища с топливом, дополняя этим экологическую катастрофу.

Растаявший ледник

А в Исландии пару лет назад практически полностью растаял ледник Окйекудль. Всего 20 лет потребовалось для того, чтобы растопить льды, простоявшие более 7 веков. И такая ситуация наблюдается во всех уголках планеты. Кроме этого, увеличивается количество и других катаклизмов: извержений вулканов, провалов грунта, торнадо и цунами. Ученые говорят о том, что последние лет 100 заметно увеличивающееся население планеты обживало новые территории, создавало новые производства и мало уделяло внимания экологии, за что и вынуждено сейчас расплачиваться. В последние годы, вынужденно начав создавать мировые экологические соглашения, человечество осознает, что пока проигрывает битву с климатическими катаклизмами – «предупреждениями» Земли о недопустимости такого отношения. Парижское соглашение, которое год назад ратифицировала Россия, один из важных документов по улучшению ситуации с экологией, но и оно, по мнению ученых, может быть недостаточной мерой.

Давайте прислушаемся к «крику» планеты и начнем вносить посильный вклад в улучшение экологии.