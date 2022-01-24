Какими способами душа пытается вам что-то сказать

Наверное, многие слышали о том, что все важные события известны еще до воплощения, и нам остается их только прожить.

Наверное, многие слышали о том, что все важные события известны еще до воплощения, и нам остается их только прожить. Более того, часть из них нами же и было запланирована – чтобы получить определенный опыт.

Также мы знаем, что на жизненном пути будут встречаться «развилки» – ситуации, в которых от нашего выбора зависят последующие годы, а то и десятилетия нашей жизни. Как же выбрать правильный путь? Попробуем разобраться, какие подсказки от нашего высшего Я мы можем получить.

1. Внезапно возникшие шум в ушах, сложности с дыханием, частое сердцебиение и другие физические ощущения, вместе с мыслью – «сейчас происходит что-то важное»! И никаким логическим объяснениям это не поддается – вы можете просто проснуться и понять – да, сейчас именно тот день.

2. Вы обращаете внимание на надписи на билбордах или всплывающие окна, слова, фразы. Например: «Уходи»!, «Решайся!», «Важная встреча» и тп. Слова буквально «горят» в вашей голове несколько часов.

3. Также носителями информации могут быть люди, причем, весьма странные. Вплоть до случайных прохожих, которые вдруг говорят вам нечто важное. Или же какие-то фразы, которые находят глубокий эмоциональный отклик в вашем сердце. А бывает, что такой человек говорит потом: «я сам не знаю, что на меня нашло, просто почувствовал, что надо сказать»!

4. Вы видели часть событий заранее во сне или они были очень похожи на то, что разворачивается сейчас: люди, места, ощущения. Может возникнуть ощущение дежавю – «о, так уже было», но обязательно вместе с: «я точно знаю, как мне действовать дальше!».

5. Вас как магнитом начинает тянуть что-то сделать, часто иррациональное: позвонить человеку (не понятно зачем), поехать в гости, просто попасть в определенное место. Следуйте этому импульсу. Там случится нечто важное!

Вот такой список. Он далеко не полный, но этого достаточно, чтобы не заблудиться в лабиринте возможностей и прийти к самому лучшему и гармоничному для себя варианту проживания жизни!