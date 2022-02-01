Как подключиться к силе своего рода

Каждый человек в этом мире совершенно не случайно попал в ту семью, в которой он находится сейчас.

Наша душа не просто так выбрала этот род перед тем, как воплотиться на Земле, это было сделано осознанно. И даже все события, которые происходят в жизни, так или иначе тесно связаны с деяниями и кармой предков. Важно уметь соединяться со своим родом, чтобы выполнить его предназначение, если оно есть, и проработать карму предков.

Сила рода

Сила рода — это энергетическая, силовая конструкция, которая удерживает не только всю информацию о воплощении душ, но и концентрированную первородную энергию. Сила рода у каждого своя. У одних она может располагаться до верхних тонких тел планеты, у других занимается размеры солнечной системы, а у третьих межгалактические масштабы.

Обретая силу рода, человек, в свою очередь, получает духовные дары, познание мироздания, гармонизацию всех тел и энергии, что в дальнейшем помогает решать любые задачи.

Как установить связь с родом

Для этого существует довольно простая практика, которую рекомендуют делать на 4, 10, 12, 13 и 28 лунные сутки. Посмотреть Лунный календарь вы можете по этой ссылке. Необходимо проснуться на рассвете, зажечь восковую свечу и сесть перед ней в позу лотоса или же просто на колени, а лицо должно быть повернуто на восток. В этот момент нужно помолиться, но обращаться к Богу нужно с благодарностью и не забыть попросить его о благословении.

Затем следует представить себя высоким и мощным деревом, корни которого уходят глубоко в землю, разделяясь при этом на две части. Первое ответвление относится к материнской линии, а второе — к отцовской. И у каждого из них есть свой хранитель рода, с которым вам предстоит встреча. Остальные корни — родственники до седьмого колена. Необходимо представить всю мощь этого рода, который является частью вас, а вы его. И, пока свеча догорает, необходимо расслабиться и проанализировать полученный опыт. Лучше всего выполнять данную практику на природе, если такой возможности нет, то на балконе.