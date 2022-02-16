Как правильно просить святых о помощи в церкви

Далеко не всем понятно, как стоит молиться в церкви.Разложили все по полочкам, чтобы вам было удобно.

В православном христианстве есть множество святых, которым можно молиться и просить у них помощи в различных делах. Если вам нужно попросить что-то у конкретного покровителя, сделать это можно у его иконы или в день его почитания. Как правило, днем памяти устанавливается тот, когда святой отошел в иной мир.

Как общаться со святыми

Лучше всего выучить определенную молитву. Большинство верующих знают хотя бы несколько основных текстов, например, «Отче наш», «Богородице, Дево, радуйся» и «Символ веры».

Для каждого святого существуют свои молитвы, которые могут как входить в сборники, так и издаваться отдельными книгами. Если вы оказались перед образом и у вас рядом нет молитвы, которую вы можете прочитать или не вспоминаете ее, допускается просить помощи у святого в вольной форме. Просто обратитесь к нему в своих мыслях.

Перед тем, как попросить что-либо у святого, можно прочитать его житие. Так вы узнаете больше о том, какой путь он прошел перед тем, как стать святым, а также о его благодетелях, которые он совершал.

Где молиться

Лучше всего молиться в священном месте – в церкви, но можно молиться и дома перед иконами. В каждой церкви есть различные образы, но если вы хотите обратиться к конкретному святому, то придется заранее узнать, в какой церкви находится икона.

Также в некоторых храмах находятся святые мощи, у которых тоже можно просить помощи в определенной проблеме или в жизненной ситуации. К ним можно приложиться, а перед этим поклониться.

О чем молиться

Многие уверены, что у каждого святого есть своя «специализация», но на самом деле это не так. Если кто-то из личностей оказался вам близок по духу, то вы можете попросить его о помощи в разрешении какой-либо ситуации.

Конечно, есть отдельные категории канонизированных людей, которые при жизни занимались врачеванием. Одним из самых известных лекарей считается Великомученик Пантелеймон. Считается, что он помогает в избавлении от духовных и телесных недугов. Преподобный Сергий Радонежский помогает в учебе, так как при жизни у него было много последователей, которых он выучил сам. Святые Петр и Феврония считаются покровителями брака, так как их жизнь была примером любви и верности.