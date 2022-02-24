Как победить хроническую усталость

Последние дни уходящей зимы даются многим непросто и постоянная усталость и нехватка сил становится чуть ли не обычным делом.

У хронической усталости есть много объяснений: неправильное питание, нехватка и нарушенный режим сна, гормональные нарушения, скрытые заболевания и все их обязательно нужно учитывать в борьбе с этим состоянием.

Но это не единственная причина усталости. Это состояние может наступать из-за энергетических процессов, которые происходят с человеком.

1. Сопротивление. В течение дня мы можем несколько раз делать действия, с которыми мы не согласны – соглашаться, потому что спорить опасно, ходить на нелюбимую работу, общаться с теми, кто неприятен, но надо. Мы тратим много энергии на то, чтобы заставить себя быть там, где нам плохо – вот и силы заканчиваются. Выход? Перестать себя уговаривать, что «на самом деле все хорошо» и начать думать над тем, как завершить то, что опустошает.

2. Горевание об утраченном. Когда мы что-то теряем, нам нужно время, чтобы это осознать. Потеря может быть не только человека, но и мечты, представления о себе и о мире. Усталость возникает от эмоционального истощения, а так же, как следствие желания спрятаться, уйти, например, в сон и не видеть и не осознавать происходящее. Помочь себе можно тем, чтобы признать, что да, действительно, сейчас мне эмоционально тяжело и я разрешаю себе горевать.

3. Отсутствие результатов. Очень важно, чтобы то, что мы делаем, приносило результат. Если этого не происходит, кажется, что тратится много сил, а все впустую. Такой расклад, конечно же, очень опустошает. Поэтому важно – поставить себе маленькие цели в течении дня, фиксировать их и радоваться их достижению.

4. Отсутствие времени на отдых. Если не поддерживать себя – приятными делами, подарками, путешествиями, просто временем на ничего не делание – мы не только быстро устанем, но и все происходящее перестанет приносить смысл. Важно, чтобы отдыха, в том числе и эмоционального, было достаточно – после него появляются и силы, и радость от происходящего.