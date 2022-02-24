Как перестать тревожиться в такое непростое время

Тревога, мысли о будущем, бесконечное моделирование того, «а что будет, если..», забирает у нас не только время, но и силы.

А что уж говорить о невозможности заснуть, сосредоточиться, заняться делами в такое непростое время!

А в ситуации, когда новостные заголовки тоже не обещают спокойствия и гармонии, а наоборот, обещают конфликты и нестабильность, тревожности становиться намного больше.

Попробуем уберечь себя и сохранить свои силы?

1. Для начала нужно убрать из своего окружения «паникеров» – тех, кто радостно поддерживает тревожные разговоры, выискивает тревожные новости и способен говорить только на тему: «как все плохо». Такие люди буквально «едят» наши эмоции и специально на них провоцируют.

2. Следует ограничить и просмотр новостей – напоминаем себе, что новости меняются, жизнь идет, и то, что сказано или написано далеко не всегда окажется 100% правдой, а вот ваше время и потерянные эмоции уже не восполнить. Полезно вспомнить аналогичные ситуации, которые благополучно разрешились.

3. Посмотрим страху в лицо. Важно назвать то, чего мы на самом деле боимся: бедность, смерть, потеря свободы? После того, как страх назван, можно задаться следующим вопросом – что я буду делать, если это окажется правдой? Чем я могу защитить себя прямо сейчас?

4. Вспоминаем ресурсы – те места, которые нас наполняют спокойствием, тех людей, которые поддерживают и тех, кто точно справлялся и уверен в завтрашнем дне. Если эти люди живы, можно им позвонить или написать, попросить у них поддержки. Если же их нет в нашей зоне досягаемости – можно задать мысленно вопрос: «А что бы сейчас сказал этот человек?» и прислушаться к ответу.

5. При любых переменах что-то остается неизменным. Например, сам человек. Если есть ощущение, что мир рушится, можно вспомнить о том, что я остаюсь у себя и на своей стороне. Кроме того, вопрос «А что все-таки останется прежним?» тоже помогает обрести уверенность.

6. Помощь свыше. Если вы верите в то, что высшие силы существуют, в ситуации тревожности можно представить их и задать вопрос: «Будете ли вы защищать меня? Поддержите ли вы меня?» и почувствовать, что на самом деле стабильности и гармонии намного больше, чем казалось.