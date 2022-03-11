Почему староверы крестятся двумя перстами

На первый взгляд это несерьезное различие, но на духовном уровне – очень важное.

Одно из самых известных отличий староверов (старообрядцев) от православных христиан заключается в сложении пальцев для совершения крестного знамения.

Духовное различие

Из школьных уроков истории мы можем вспоминать картину В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» – в санях везут в заточение одну из известных представительниц староверов и она показывает толпе поднятую руку – именно с двумя сложенными пальцами (перстами).

В Двоеперстии два пальца (перста) изображают две природы Иисуса Христа – божественную и человеческую. Большой палец, безымянный палец и мизинец складываются вместе – каждый из пальцев символизирует одну из ипостасей Бога: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа, а вместе они символизируют Святую Троицу. Средний же и указательный пальцы держатся прямо, при этом средний чуть согнут – что указывает на умаление божественной природы во Христе.

История двоеперстия

Двоеперстие было принято в средневековом православии, на Востоке, а на русскую землю пришло через греческую традицию. Но уже в 13 веке оно начало вытесняться другой традицией – троеперстием, а в 1653 году в Московском патриархате произошел Раскол – патриарх Никон принял эту традицию и ввел ряд других нововведений.

Так православные христиане разделились на тех, кто придерживался старых обычаев и стали называться старообрядцами или староверами.

Староверы отстаивали свою позицию, используя следующие аргументы:

1. Христос был распят и претерпевал страдания именно как воплощение Бога и Человека, что и символизирует двоеперстие.

2. На иконах, фресках святые изображаются именно с двоеперстным крестным знамением.

3. Мощи святых. Например, мощи преподобного Илии Муромца в Киево-печерской лавре – на них рука святого сложена именно в двоеперстном крестном знамении.

Последствия раскола были очень серьезными – несколько десятилетий ожесточенной борьбы, десятки тысяч загубленных жизней.

В конце 18 века, в связи с введением единоверия, двоеперстие было вновь допущено к употреблению. А в 1971 году было признано «равночестным и равноспасительным», как и другие русские обряды, использующиеся до реформы Никона.