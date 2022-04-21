Треугольник Карпмана: что такое и как с этим жить

О треугольнике Карпмана не слышал только ленивый: эта модель человеческих отношений описывает все наши взаимодействия и многое объясняет.

Подробно о том, как устроен треугольник Карпмана и как его можно применить, читайте в этой статье.

Жертва, спасатель и тиран

Итак, действующими лицами треугольника являются три участника: жертва, спасатель и тиран. Тираном может быть кто угодно: например, строгий начальник, который отчитывает вас, тогда вы – жертва, а вот когда вы жалуетесь на начальника подруге, она становится спасателем. Тиран – это источник боли, обвинения, жертва – тот, кто терпит и страдает, а спасатель – тот, кто выслушивает жертву и пытается ей помочь. Типичные случаи треугольника Карпмана такие: злой муж-тиран, жена-жертва, подруга жены в роли спасателя; мать-тиран, отец-спасатель и ребенок-жертва. Также в роли тиран может выступать и что-то неодушевленное, например, болезнь, тогда жертвой будет сам больной, а тот, кто пытается помочь жертве выздороветь – спасатель.

Почему связь не разрывается

Загвоздка треугольника Карпмана заключается в том, что никто из участников на самом деле не хочет прекращения игры. Тиран обвиняет и получает от этого энергию, жертва жалуется спасателю и ничего не меняет – и снимает напряжение, а спасатель самоутверждается за счет жертвы: она такая неумелая и несчастная, что спасатель рядом с ней сразу ощущает свою мощь.

Получается, что проблема, заявленная жертвой, не решается, а участники треугольника просто ходят по кругу. Спасатель, после того как ему не удается спасти жертву (но мы помним, что жертва и не хочет спасаться), становится жертвой. Бывшая жертва обвиняет спасателя в плохой работе и сама становится тираном. И тогда бывшему спасателю теперь уже самому надо искать себе спасателя – и игра продолжается!

Как разорвать "отношения"

Почему так происходит? Неужели участники не хотят просто прекратить эту игру, решить свои проблемы и заняться чем-то полезным? В том-то и дело, что нет. Тиран тогда лишится своей уверенности в правоте, ему придется почувствовать себя слабым. Жертва перестанет быть жертвой, а она ведь привыкла собирать жалость и поддержку. А спасателю придется признать, что он и сам нуждается в помощи. Все это слишком горькие осознания и люди часто просто не готовы это принять, чтобы измениться самим и разорвать порочный треугольник Карпмана. Куда проще идти по накатанной и не совершать резких движений

Что делать, если вы все же хотите перестать терять энергию, бегая по кругу (то есть по треугольнику)? Если вы тиран – перестаньте все же обвинять всех вокруг. Заметьте собственную боль и посвятите время проживанию этой боли вместо того, чтобы срываться на ком-то. Если вы спасатель – признайтесь, что вам нужна помощь и прекратите сливать энергию жертве-жалобщику. А если вы жертва – подумайте, как вы можете себе помочь? Не спешите жаловаться, найдите в себе силы действовать самостоятельно и спасти себя, не навешивая страдание на окружающих.