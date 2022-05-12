Насколько стара ваша душа

Нумеролог рассказала, как определить возраст души.

Многие люди уверены, что человеческая душа способна приходить на Землю бесчисленное количество раз. И с каждым разом она воплощается в новое тело с определенным багажом кармических уроков. Независимо от биологического возраста, человеческие души можно разделить на три категории: юные, зрелые и древние. Существует несколько способов, которые позволят определить истинный возраст души. Возможно, ваша прожила уже не одну жизнь.

Как определить возраст души

Для определения возраста нашей души существует несколько способов: натальная карта, нумерологический расклад, репрессивный гипноз и реинкарнационные медитации. В первом случае лучше обратиться к специалисту, который составит вашу подробную натальную карту. А с нумерологическим раскладом можно справиться самостоятельно.

Для этого необходимо сложить полное время и дату рождения, чтобы в конечном итоге получить число от одного до девяти. Например, вы родились 15 июля 1974 года в 13:39. В первую очередь складываем все цифры даты рождения:

1+5+7+1+9+7+4=34, 3+4=7.

Затем складываем цифры времени рождения:

1+3+3+9=16, 1+6=7.

Рассчитываем общий результат:

7+7=14, 1+4=5.

Самая юная душа соответствует числу один, а самая древняя – девять. Из полученного результата можно сказать, что душа человека уже достаточно зрелая, и прожила не одно воплощение.

В таких способах, как репрессивный гипноз и реинкарнационные медитаци, также необходима помощь профильного специалиста. Эти методы позволяют вернуть себе память о событиях, которые произошли не только в текущем воплощении, но и до него.

Признаки юных, зрелых и древних душ

Приблизительный возраст души также можно узнать по характеру. Так, если человек не интересуется духовным и даже интеллектуальным развитием, а вся его жизнь – сплошные развлечения, то перед вами совершенно юная душа и, возможно даже, это ее первое воплощение. К зрелым душам можно отнести среднестатистического человека с нормальным образованием и неплохой зарплатой, который большую часть своего времени занимается отработкой кармических уроков.

Что же касается людей с древней душой, то им свойственны такие черты характера, как тяга к уединению и размышлениям, обостренная интуиция, талант к обучению, глубокая эмпатия, повышенная стрессоустойчивость, частые дежавю или флешбэки из воспоминаний. Человека с древней душой сложно не заметить, ведь его память и эмоциональное состояние рано или поздно окажут влияние на тело. Чем старше душа, тем больше ее обладатель выделяется из толпы.