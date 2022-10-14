Почему на поминках на стол ставят суп и кисель

Поминки традиционно проводятся на третий и 40 день после смерти человека, а потом ежегодно родственники собираются для того, чтобы почтить память усопшего.

Поминки традиционно проводятся на третий и 40 день после смерти человека, а потом ежегодно родственники собираются для того, чтобы почтить память усопшего. Поминки регламентируются определенными традициями: одни пришли к нам из православия, а другие сложились приметами наших предков.

Одной из таких традиций стал набор блюд на столе. В больших городах современные семьи редко следуют специальному поминальному меню. Однако если посмотреть на стол семьи в маленьком городе, он будет организован по всем древним правилам.

На стол предпочитают ставить суп. Как правило, это суп-лапша или борщ на курином бульоне. Такое блюдо выбрано неслучайно. Во-первых, на похоронах не рекомендуется пользоваться вилками, так как считается, что можно «уколоть» душу усопшего. Поэтому суп считается наиболее оптимальным блюдом. Также в славянской культуре петух символизирует вечность и возрождение, а соответственно и вечную жизнь после смерти, а также невозможность души умереть.

Кисель также должен быть обязательным блюдом на столе. Он имеет свою символику, и она появилась еще глубоко в древности. В фольклоре он символизирует кисельные берега — достижение изобилия и всего желаемого. На поминках кисель стал признаком берегов рая, куда попадает душа после смерти.