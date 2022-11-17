С помощью свеч и воды: как вызвать ангела-хранителя

У каждого человека есть свой ангел-хранитель.

Иногда мы чувствуем его присутствие явно, иногда сомневаемся в его существовании. Но в тяжелые времена каждому из нас необходима вера в то, что есть кто-то, кто защитит и позаботится. О том, как вызвать ангела-хранителя, читайте в этой статье.

Итак, для того, чтобы вызвать ангела-хранителя, понадобятся белая свеча, какие-нибудь благовония, несколько стеклянных баночек с водой и цветы (любые, можно те, что дома в горшках). Когда все необходимое подготовлено, следует убрать комнату и расчистить ее центр: не должно быть никаких предметов и тем более мебели. Сделайте влажную уборку, на полу не должно быть грязи. Откройте окно, проветрите комнату. Убедитесь, что в комнате комфортно, чисто и светло, нет неприятных запахов и не доносятся раздражающие звуки. Дело в том, что ангелы-хранители обитают на высоких вибрациях и не придут туда, где слишком грубая и неприятная для них атмосфера.

Когда все готово, сядьте в центр и сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Зажгите свечу, поставьте ее перед собой. Зажгите благовония, вдохните их аромат. Настройтесь на тонкий процесс связи с вашим ангелом-хранителем. Всмотритесь в пламя свечи, успокойтесь, и когда у вас возникнет ощущение легкого транса, начните вызывать своего ангела-хранителя. Пусть это будут слова, первыми пришедшие вам на ум, обычно ангелы-хранители откликаются на искренние призывы. Можно призывать мысленно, но лучше все же проговаривать вслух: звук имеет более сильную вибрацию, чем мысль. Задавайте свои вопросы ангелу-хранителю, просите советов, ждите ощущения, что он наконец вас услышал и появился в комнате.

Когда вы ощутите, что ангел-хранитель рядом (на это будет указывать особенная атмосфера), сформулируйте свое самое главное послание или вопрос ему и не спеша озвучьте. Ангел-хранитель обязательно даст ответ: вы услышите мысль у себя в голове – это он. А теперь поблагодарите своего ангела и отпустите его. Побудьте в этом волшебном состоянии еще некоторое время, которое вам необходимо, и завершите обряд. Свечку и благовония можно сохранить, а вот воду нужно обязательно вылить.

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