Что нельзя делать, чтобы не отпугнуть богатство

Не секрет, что деньги можно приманить с помощью специальных ритуалов, амулетов и собственного поведения.

Однако прибавление в финансах также можно и отпугнуть. Это происходит преимущественно в тех случаях, когда человек плохо относится к своим деньгам.

Не считать деньги

Деньги действительно любят счет и хорошее отношение. Если вы не знаете, сколько денег у вас в кошельке, это не к добру. Всегда пересчитывайте свои бумажные деньги и знайте, какие суммы лежат у вас на карте. Тогда финансы не «утекут».

Хвастаться зарплатой

Не стоит раскрывать сумму своего заработка каждому встречному человеку. Чем меньше людей знают, сколько вы зарабатываете, тем лучше. Не стоит выкладывать пачки купюр в социальные сети, а также хвастаться покупками. Это может навлечь беду.

Давать деньгам лежать

Если у вас есть какие-то накопления, их нужно тратить или во что-то вкладывать. Деньги любят движение, они не должны лежать просто так. Если вы не хотите инвестировать, совершите крупную покупку, чтобы у денег было любое движение.

Не убирать дома

Деньги должны храниться в хорошей атмосфере. Это касается не только энергетики, но и чистоты. У человека, который живет в грязной квартире, никогда не будет финансового благополучия, так как это отпугивает богатство. Не пренебрегайте уборкой и вы сможете привлечь богатство в вашу жизнь.

Передавать деньги из рук в руки

Если вы получаете деньги, попросите человека положить его на любую поверхность, а уже потом берите. Если отдаете, сделайте то же самое. Дело в том, что при соприкосновении с деньгами можно обменяться энергией, в том числе и негативной. Поэтому не стоит пренебрегать этим правилом, так как вы можете получить энергию безденежья от другого человека.

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