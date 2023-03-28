5 секретов, как стать лучшим родителем для своего ребенка

Помните, как в сказке: "Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — жизнь потеряешь, прямо пойдешь — жить будешь, но себя позабудешь"?

Мы не претендуем на точность цитаты, но знаем, что всем нам приходится выбирать путь в жизни. И многие взрослые при этом не могут понять, чего же они хотят на самом деле. Вот и живут в общей неудовлетворенности, пашут на нелюбимой работе, не ощущая всей полноты и радости жизни.

Но если даже взрослые не могут разобраться в себе, то что говорить о детях!

Дети, очевидно, не могут этого в силу возраста. И задача любящих родителей - научиться понимать своих малышей, развивать их сильные стороны и направлять их энергию в нужное русло, чтобы они выросли разносторонними личностями и победителями по жизни. Но как это сделать?

Помочь может астрология и главный астрологический инструмент - натальная карта.

Детальный анализ натальной карты ребенка покажет, какие в нем с рождения заложены:

внутренние потребности, игнорируя которые, не получится понять его;

сильные и слабые стороны, которые нужно развивать или компенсировать, для достижения успеха;

личностные особенности, которые нужно принимать в расчет, чтобы обеспечить ему лучшее будущее.

5 секретов, как вы можете быть лучшим родителем для своего ребенка