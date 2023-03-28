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5 секретов, как стать лучшим родителем для своего ребенка

28 марта 2023ПсихологияМарианна Басс

Помните, как в сказке: "Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — жизнь потеряешь, прямо пойдешь — жить будешь, но себя позабудешь"?

5 секретов, как стать лучшим родителем для своего ребенка
Фото: refnews.ru

Мы не претендуем на точность цитаты, но знаем, что всем нам приходится выбирать путь в жизни. И многие взрослые при этом не могут понять, чего же они хотят на самом деле. Вот и живут в общей неудовлетворенности, пашут на нелюбимой работе, не ощущая всей полноты и радости жизни.

Но если даже взрослые не могут разобраться в себе, то что говорить о детях!

Дети, очевидно, не могут этого в силу возраста. И задача любящих родителей - научиться понимать своих малышей, развивать их сильные стороны и направлять их энергию в нужное русло, чтобы они выросли разносторонними личностями и победителями по жизни. Но как это сделать?

Помочь может астрология и главный астрологический инструмент - натальная карта.

Детальный анализ натальной карты ребенка покажет, какие в нем с рождения заложены:

  • внутренние потребности, игнорируя которые, не получится понять его;
  • сильные и слабые стороны, которые нужно развивать или компенсировать, для достижения успеха;
  • личностные особенности, которые нужно принимать в расчет, чтобы обеспечить ему лучшее будущее.

5 секретов, как вы можете быть лучшим родителем для своего ребенка

  1. Удовлетворять потребности ребенка, а не тешить свои. Помогать реализовывать его собственные амбиции на основе его сильных сторон.
  2. Не навязывать свой опыт, а помочь приобрести собственный, в соответствии с его целями в жизни.
  3. Создать комфортную атмосферу, обустроить личное пространство ребенка в соответствии с внутренними потребностями, чтобы он легко восстанавливал силы.
  4. Учить ребенка тому, что интересно именно ему. Репетиторов берите не по предметам, в которых ребенок отстает, а по тем, которые получаются у него лучше всего, развивая тем самым врожденные таланты!
  5. Не принуждать, не выбирать за ребенка, а понять его и помочь выстроить собственный жизненный путь, направляя и показывая возможности.

    6. Получается, что у родителей, прямо как в сказке, есть выбор:

    • Воспитывать и развивать ребенка интуитивно: “Авось угадаю!”
    • Навязывать то, что сам считаешь лучшим, основываясь на своем опыте и примерах “сына племянника маминой подруги”.
    • Точно узнать внутренние потребности ребенка, сильные и слабые стороны, заложенные с рождения, и направлять его, максимально развивая врожденный потенциал.

    Какой выбор ваш?

    С первыми двумя вы и сами справитесь А вот с третьим поможет астрологический продукт от Chronos — Индивидуальный План Развития для детей до 14 лет. Он составляется на основе персональных данных рождения ребенка (даты, места и времени) и представляет собой глубокий анализ его натальной карты.

    План содержит не только описание внутренних потребностей ребенка, персональных особенностей обучения, его склонностей, но и рекомендации по выбору дополнительного образования, видов спорта, будущего профессионального развития и даже советы по обустройству личного пространства.

    Идеальных родителей не бывает! Но если вы сведете к минимуму ошибки в воспитании, то точно поможете своим детям вырасти счастливыми взрослыми, которые уверенно выбирают свой маршрут в жизни, успешно реализуются в любимой профессии и добиваются целей, исходя из своих сильных сторон. Закажите Индивидуальный План развития для своего ребенка сейчас и обеспечьте ему лучшее будущее!

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