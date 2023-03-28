5 секретов, как стать лучшим родителем для своего ребенка
Помните, как в сказке: "Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — жизнь потеряешь, прямо пойдешь — жить будешь, но себя позабудешь"?
Мы не претендуем на точность цитаты, но знаем, что всем нам приходится выбирать путь в жизни. И многие взрослые при этом не могут понять, чего же они хотят на самом деле. Вот и живут в общей неудовлетворенности, пашут на нелюбимой работе, не ощущая всей полноты и радости жизни.
Но если даже взрослые не могут разобраться в себе, то что говорить о детях!
Дети, очевидно, не могут этого в силу возраста. И задача любящих родителей - научиться понимать своих малышей, развивать их сильные стороны и направлять их энергию в нужное русло, чтобы они выросли разносторонними личностями и победителями по жизни. Но как это сделать?
Помочь может астрология и главный астрологический инструмент - натальная карта.
Детальный анализ натальной карты ребенка покажет, какие в нем с рождения заложены:
- внутренние потребности, игнорируя которые, не получится понять его;
- сильные и слабые стороны, которые нужно развивать или компенсировать, для достижения успеха;
- личностные особенности, которые нужно принимать в расчет, чтобы обеспечить ему лучшее будущее.
5 секретов, как вы можете быть лучшим родителем для своего ребенка
- Удовлетворять потребности ребенка, а не тешить свои. Помогать реализовывать его собственные амбиции на основе его сильных сторон.
- Не навязывать свой опыт, а помочь приобрести собственный, в соответствии с его целями в жизни.
- Создать комфортную атмосферу, обустроить личное пространство ребенка в соответствии с внутренними потребностями, чтобы он легко восстанавливал силы.
- Учить ребенка тому, что интересно именно ему. Репетиторов берите не по предметам, в которых ребенок отстает, а по тем, которые получаются у него лучше всего, развивая тем самым врожденные таланты!
- Не принуждать, не выбирать за ребенка, а понять его и помочь выстроить собственный жизненный путь, направляя и показывая возможности.
- Воспитывать и развивать ребенка интуитивно: “Авось угадаю!”
- Навязывать то, что сам считаешь лучшим, основываясь на своем опыте и примерах “сына племянника маминой подруги”.
- Точно узнать внутренние потребности ребенка, сильные и слабые стороны, заложенные с рождения, и направлять его, максимально развивая врожденный потенциал.
Получается, что у родителей, прямо как в сказке, есть выбор:
Какой выбор ваш?
С первыми двумя вы и сами справитесь А вот с третьим поможет астрологический продукт от Chronos — Индивидуальный План Развития для детей до 14 лет. Он составляется на основе персональных данных рождения ребенка (даты, места и времени) и представляет собой глубокий анализ его натальной карты.
План содержит не только описание внутренних потребностей ребенка, персональных особенностей обучения, его склонностей, но и рекомендации по выбору дополнительного образования, видов спорта, будущего профессионального развития и даже советы по обустройству личного пространства.
Идеальных родителей не бывает! Но если вы сведете к минимуму ошибки в воспитании, то точно поможете своим детям вырасти счастливыми взрослыми, которые уверенно выбирают свой маршрут в жизни, успешно реализуются в любимой профессии и добиваются целей, исходя из своих сильных сторон. Закажите Индивидуальный План развития для своего ребенка сейчас и обеспечьте ему лучшее будущее!