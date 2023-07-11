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Что нужно, чтобы стать крестным родителем

11 июля 2023ПсихологияМарианна Басс

Крестный родитель ребенка – духовный наставник, который помогает ему обрести свой путь в рамках христианской веры.

Что нужно, чтобы стать крестным родителем
Фото: fb.ru

Многие люди просят стать крестными родителями своих братьев, сестер и близких друзей. Однако довольно часто случается так, что крестный родитель – человек, далекий от религии. В таком случае ему необходимо обучаться дополнительно, так как он должен соответствовать критериям.

Чем занимается крестный родитель

В православии крестный человек – тот, кого почитают, но на нем же лежит большая ответственность. Он должен помогать подрастающему ребенку развиваться в вере. И это – главная его миссия.

После крещения крестные отец и мать в соответствии с традициями просвещают ребенка, объясняют ему основные законы православной церкви, помогают учить молитвы и рассказывают об основных законах, традициях и обрядах.

Согласно правилам православной церкви, все эти деяния крестного родителя отражаются на Страшном суде. Поэтому представители рекомендуют не становиться крестным, если это ограничивается лишь ритуалом крещения.

Кто не может стать крестным родителем

Существуют запреты относительно того, какие люди могут быть крестными родителями. И это правило тоже регулируется православной церковью, так как обряд крещения имеет особые традиции, тянущиеся с древних времен.

Крестными родителями не могут быть:

  • Представители других религий;
  • Биологические родители ребенка;
  • Муж и жена не могут быть родителями одного ребенка;
  • Ближайшие родственники: братья, сестры, дети.

Существуют также и другие суеверия, которые относятся к обряду крещения. Например, некоторые люди уверены, что крестной матерью не может стать беременная и незамужняя женщины. Это не так. Более того, у ребенка может быть один крестный родитель – главное, чтобы он был того же пола.

Что нужно, чтобы стать крестным родителем

Прежде всего, крестный родитель должен быть человеком, близким к христианству. Он должен знать основные заповеди, законы и молитвы. Он должен уметь посещать богослужения и осознавать, какую роль играет христианство в жизни человека. Также он должен быть действительно близким человеком семье, которая крестит ребенка. Биологические родители должны быть уверены, что крестный родитель в экстренной ситуации поможет их ребенку и наставит на правильный путь. Перед крещением каждый претендент проходит собеседование, где рассказывает о своем отношении к христианству и знаниям. После этого ему выдают соответствующий сертификат.

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