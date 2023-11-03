Как нужно отмечать день Казанской иконы Божией матери 4 ноября

Традиционно 4 ноября отмечается один из главных праздников православной церкви – день Казанской иконы Божией матери.

Традиционно 4 ноября отмечается один из главных праздников православной церкви – день Казанской иконы Божией матери. Ее чтут дважды в год: летом отмечают обретение иконы, а осенью – освобождение Руси. Согласно поверью, при сражениях ополченцы молились Божией матери и носили с собой икону с ее изображением.

Считается, что икона помогает во многих вещах, но чаще всего к ней за помощью обращаются в семейных делах. Замужним женщинам она помогает обрести счастье в браке, незамужним – найти суженого, а также помогает наладить отношения с детьми, способствует их усердному труду.

Как правильно отмечать праздник

Как и в любой другой большой церковный праздник, день стоит посвятить молитве. Можно отправить на службу в храм или остаться дома. Это рекомендуется сделать всем православным христианам.

Утром женщины проводят обряд, дарующий молодость и красоту. Им нужно встать пораньше и пойти в ближайшую березовую рощу, найти дерево с листьями, покрытыми инеем. Сначала в листок нужно посмотреться три раза, как в зеркало, а потом сорвать и протереть им лицо.

День Казанской иконы Божией матери считается идеальным для венчания и заключения брака. Молодоженам на памятную дату дарят небольшую икону – считается, что она будет охранять их покой и семейный быт.

Этот праздник нужно провести в кругу семьи. Вечером можно организовать небольшое застолье с близкими и друзьями.

Что запрещено делать в праздник

В день Казанской иконы Божией матери не стоит отправляться в дальнюю дорогу – поездка будет неудачной. Также нельзя планировать что-то на будущее, например, переезд, бракосочетание и другие важные события.

Не стоит ругаться, ссориться и начинать конфликты – считается, что дни церковных праздников нужно проводить в смирении и спокойствии. Если вы планируете важный разговор с близкими, то лучше повременить.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Соответственно, тяжелая работа и тренировки также запрещены.

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