Что такое дежавю и о чем оно говорит

Дежавю случается практически у каждого человека, но это явление до сих пор не удалось изучить полностью.

Примерно 60-70% людей испытывали это ощущение по крайней мере один раз в жизни. Когда оно настигает нас, то одно из наших основных чувств – будь то зрение, слух, обоняние или вкус – могут убедить нас в том, что мы переживали данный опыт раньше, даже если мы понимаем на рациональном уровне, что такого с нами не происходило.

Ученые пришли к физиологическим гипотезам существования дежавю, но до настоящего времени ничего не было доказано окончательно. Тем не менее этот феномен не имеет ничего общего с даром предвидения или ясновидения.

Типы дежавю

В широком смысле дежавю можно разделить на две категории: ассоциативное и биологическое.

Ассоциативное дежавю является более распространенным. Это тот вид, который переживает практически каждый человек. В этом случае мы переживаем то чувство, когда определенные вещи или ситуации кажутся знакомыми и уже пережитыми в прошлом. Исследователи полагают, что этот вид дежавю соединен с центрами памяти.

Биологическое дежавю в основном происходит с людьми, которые страдают от височной эпилепсии. Эти люди часто сталкиваются с необычным опытом. Дежавю этого вида часто описываются как очень интенсивные. Тем не менее это помогло ученым изучить феномен и определить участки мозга, которые играют важную роль в ощущениях, возникающих при биологическом дежавю.

Теории дежавю

Многие люди, в том числе в научно-медицинском сообществе, пытались объяснить явление дежавю. Может ли оно быть психическим? Почему некоторые люди испытывают его, а другие – нет? Как это, в конце концов, работает? Все эти вопросы до сих пор не поддаются объяснению.

Парапсихология – это разновидность психологии, которая изучает паранормальные явления. Эти специалисты предположили, что дежавю является опытом прошлых жизней, который повторно возникает в сознании человека. Некоторые люди считают, что это эмоциональная реакция на события, которые связаны с прошлыми инцидентами.

Другие специалисты придерживаются теории, что это всего лишь замыкание в мозгу, своего рода нейрохимические действия, которые не имеют никакого отношения к каким-либо событиям прошлого. Другими словами, человек преодолевает странное чувство, которое связывает со своей памятью, когда на самом деле для него пережитое в данный момент является новым и незнакомым.

В настоящее время дежавю все еще остается одной из увлекательных тайн жизни, которая включает в себя секреты, запертые в мозге и не готовые быть раскрытыми. Считается, что зрительный опыт дежавю является наиболее частым. Знания, которые мы почерпнули об этом феномене являются лишь верхушкой айсберга.

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