Что обязательно нужно сделать в Крещенский сочельник

Крещение – важный православный праздник, который связан с крещением Иисуса Христа Иоанном.

Наиболее важным временем считается вечер перед праздником 18 января. В сочельник принято принимать гостей, проводить обрядовые трапезы и навещать родственников и друзей.

Считалось, что от того, как семья проведет Крещенский сочельник, зависит благополучие домочадцев на протяжении года.

В сочельник начинаются служения в церквях перед Крещением, освящается вода. Поэтому верующие уже 18 числа приходят в храмы для того, чтобы взять святую воду. Если человек не может прийти в храм, то он может использовать обычную проточную воду – считается, что в ночь перед Крещением вода становится целебной.

Первым блюдом за столом в Крещенский сочельник должно быть сочиво – от этого блюда происходит название праздника. Сочиво похоже на кутью, отличие лишь в наполнении и смысле блюда. Кутью принято есть на похоронах и поминках, сочиво – на праздниках. Блюдо представляет собой отварной рис с сухофруктами и медом.

Вечером принято звать гостей к столу и отмечать праздник. На стол стоит подавать только постные блюда, но священнослужители призывают поститься в соответствии со здоровьем домочадцев. Поэтому если человек в силу медицинских показаний не может соблюдать пост, то можно употреблять молочные продукты, мясо и рыбу.

На стол подается нечетное количество постных блюд: выпечка, блины, блюда с горохом и бобовыми, а также узвар из сухофруктов или овсяный кисель. У восточных славян было принято звать животных к столу и угощать их, а также ставить несколько нетронутых тарелок для умерших людей, приглашая их души провести сочельник вместе.

Ни в коем случае в сочельник нельзя ругаться, громко кричать, разговаривать и браниться. Также не стоит устраивать шумные посиделки с употреблением спиртного.

Читайте также: