Как нужно провести Чистый понедельник

В 2024 году Чистый понедельник отмечается 18 марта. С этим праздником начинается Великий пост и заканчивается Масленица.

В 2024 году Чистый понедельник отмечается 18 марта. С этим праздником начинается Великий пост и заканчивается Масленица. У верующих христиан принято ограничивать себя в пище, ходить в баню и убирать квартиру.

Считается, что Чистый понедельник получил такое название благодаря традициям подготовки к празднику. В эту дату нужно не только очищать себя и свой дом, но также мысли и чувства – чтобы не предаваться греховным мыслям во время поста.

Что нужно делать в Чистый понедельник

В этот день принято убирать жилье после Масленицы – мыть полы, посуду, менять постельное белье. Проведите в доме генеральную уборку и не забудьте выбросить или отдать нуждающимся все ненужное. Важно, чтобы в жилище не осталось ничего грязного, сломанного и того, что давно не используется.

Наши предки в этот день ходили в баню, чтобы очистить свое тело и разум. Если у вас нет бани, то можно просто принять горячий душ.

Также в Чистый понедельник принято еще раз попросить у всех прощения, чтобы совесть во время Великого поста была чиста.

Что нельзя делать в Чистый понедельник

Запрещено употреблять пищу, которая осталась после Масленицы. Это актуально для тех, кто соблюдает Великий пост. Женщинам запрещено ходить в гости – в этот день они должны заниматься только работой по дому.

Также нельзя употреблять бранные слова, ругаться с кем-то и оскорблять других людей. Весь негатив не стоит даже держать в голове – разум в Чистый понедельник и на протяжении Великого поста также должен оставаться чистым.

Читайте также: