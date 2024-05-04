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Праздничный стол на Пасху: что готовить и как правильно накрыть стол

4 мая 2024ПсихологияМарианна Басс

Вместе с наступлением светлого праздника Пасхи заканчивается Великий пост.

Праздничный стол на Пасху: что готовить и как правильно накрыть стол
Фото: Image by bearfotos on Freepik

Соответственно, снимаются ограничения на определенные виды пищи. Однако в православии есть рекомендации по тому, что должно быть на праздничном столе в Пасху.

Сервировка стола

Пасху не просто так называют светлым праздником – день символизирует победу вечной жизни над смертью, поэтому праздничный стол необходимо накрыть в светлых тонах. Однако не стоит слишком ярко украшать блюда или делать особенную сервировку. Накройте стол белоснежной скатертью и украсьте цветами или салфетками пастельных тонов.

Стол можно украсить пасхальным лугом – это конструкция, на которой сосредоточены главные блюда пасхального стола. Куличи, яйца и пасха. Для пасхального луга возьмите большое блюдо и украсьте его зеленью – петрушкой, укропом или луком. Сверху поставьте куличи, пасху и крашеные яйца. Считается, что такая инсталляция символизирует процветание и удачу на весь год до следующей Пасхи.

Что ставить на стол

По одной из версий, на Пасху необходимо готовить 12 блюд – по числу апостолов. По другой версии – 40 блюд. Однако православная церковь никак не регламентирует количество.

Традиционно, на Пасху принято готовить блюда русской кухни. Помимо кулича, пасхи и яиц подаются кисель, мясные нарезки, соленья, овощные нарезки, фрукты, сельдь и жаркое. Из холодных закусок – холодец, буженина и домашняя колбаса. Из напитков можно поставить соки, компоты и морс. Алкоголь на столе также стоит ограничить – крепкие напитки на Пасху строго запрещены, но можно выпить немного красного вина или церковного кагора.

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