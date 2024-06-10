Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьи2024
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерология2024 годЧихалкаПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Вознесение: смысл праздника и что нельзя делать

10 июня 2024ПсихологияМарианна Басс

В 2024 году Вознесение Господне отмечается 13 июня.

Вознесение: смысл праздника и что нельзя делать
Фото: Image by freepik

Этот важный день для всех православных христиан отмечается на 40-й день после Пасхи. Службы, приуроченные к празднику, начинаются накануне. Перед самим Вознесением в церквях служат Всенощное бдение. На следующий день читается Евангелие, где описаны события праздника.

Смысл праздника

После того как Иисус Христос воскрес в своем земном обличии, он был на земле на протяжении 40 дней. В свой последний день на земле он собрал всех апостолов на Елеонской горе, расположенной рядом со старым городом Иерусалима, благословил своих учеников и вознесся на небо.

Согласно преданию, после этого апостолам явились два ангела, которые сказали, что Иисус вновь вернется на землю и будет судить живых и мертвых, а пока он незримо будет присутствовать рядом со своими учениками в разных обличиях.

Традиционно, в этот день нет особых указаний: важно соблюдать пост, посещать церковные службы и проводить время с близкими людьми.

Что нельзя делать в Вознесение

Так как Вознесение входит в список главных праздников православной церкви, в этот день действуют классические запреты: нельзя ругаться, орать, сквернословить, сплетничать, грустить и унывать. Не стоит заниматься трудом, работой, физическими нагрузками и убирать дом.

Также в этот день не стоит праздновать свадьбы, дни рождения и собирать любые шумные гулянья. Если хочется отметить праздник с семьей, то лучше собрать ужин в узком кругу семьи.

В вознесение перестают приветствовать друг друга словами: «Христос Воскресе!». Делать это можно только в первые 40 дней после Пасхи.

Рамблер: последние новостиКак гадать и понимать значение карт ТароВознесение: смысл праздника и что нельзя делатьГороскоп на 11 июня 2024 года
Психология
Иеромонах Сеньчуков рассказал, что грозит за потерю нательного крестика
Иеромонах Сеньчуков рассказал, что грозит за потерю нательного крестика
Психология
Священник Савченко рассказал, можно ли гадать православным людям
Священник Савченко рассказал, можно ли гадать православным людям
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]