Вознесение: смысл праздника и что нельзя делать

В 2024 году Вознесение Господне отмечается 13 июня.

Этот важный день для всех православных христиан отмечается на 40-й день после Пасхи. Службы, приуроченные к празднику, начинаются накануне. Перед самим Вознесением в церквях служат Всенощное бдение. На следующий день читается Евангелие, где описаны события праздника.

Смысл праздника

После того как Иисус Христос воскрес в своем земном обличии, он был на земле на протяжении 40 дней. В свой последний день на земле он собрал всех апостолов на Елеонской горе, расположенной рядом со старым городом Иерусалима, благословил своих учеников и вознесся на небо.

Согласно преданию, после этого апостолам явились два ангела, которые сказали, что Иисус вновь вернется на землю и будет судить живых и мертвых, а пока он незримо будет присутствовать рядом со своими учениками в разных обличиях.

Традиционно, в этот день нет особых указаний: важно соблюдать пост, посещать церковные службы и проводить время с близкими людьми.

Что нельзя делать в Вознесение

Так как Вознесение входит в список главных праздников православной церкви, в этот день действуют классические запреты: нельзя ругаться, орать, сквернословить, сплетничать, грустить и унывать. Не стоит заниматься трудом, работой, физическими нагрузками и убирать дом.

Также в этот день не стоит праздновать свадьбы, дни рождения и собирать любые шумные гулянья. Если хочется отметить праздник с семьей, то лучше собрать ужин в узком кругу семьи.

В вознесение перестают приветствовать друг друга словами: «Христос Воскресе!». Делать это можно только в первые 40 дней после Пасхи.