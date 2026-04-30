ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Самые мощные молитвы, которые защищают от болезней

30 апреля 2026ПсихологияМарианна Басс

В православной традиции болезнь воспринимается не только как физическое состояние, но и как испытание, через которое человек проходит духовное очищение и укрепление веры.

Самые мощные молитвы, которые защищают от болезней
Фото: freepik.com

В православной традиции болезнь воспринимается не только как физическое состояние, но и как испытание, через которое человек проходит духовное очищение и укрепление веры. Именно поэтому молитва о здоровье считается не просто просьбой об исцелении, а глубоким обращением к Богу с доверием, смирением и надеждой. Считается, что искренняя молитва способна не только поддержать в болезни, но и защитить от нее, укрепляя душу и тело.

Сила молитвы заключается не в количестве слов, а в состоянии человека, который обращается к Богу. Тем не менее в православии есть тексты, проверенные временем, к которым обращаются миллионы людей в моменты слабости, страха и болезни.

Молитва Господу о здравии

Одна из самых сильных и универсальных молитв — обращение напрямую к Богу с просьбой о здоровье:

Господи Боже мой, Владыка жизни моей, благодарю Тебя за все, что Ты посылаешь мне. Не оставь меня в болезни, но укрепи тело мое и душу мою. Даруй мне терпение перенести недуг и исцели меня по милости Твоей. Да будет воля Твоя во всем. Аминь.

Эта молитва важна тем, что в ней есть не только просьба об исцелении, но и принятие воли Божией, что считается ключевым элементом духовного равновесия.

Молитва Пресвятой Богородице

В православии особое место занимает обращение к Богородице как к заступнице и утешительнице:

Пресвятая Владычице Богородице, услышь меня, грешного раба Твоего, и не оставь в болезни моей. Покрой меня честным Твоим омофором, избавь от страданий телесных и душевных, даруй исцеление и укрепление. Умоли Сына Твоего, Господа нашего, о прощении грехов и даровании здравия. Аминь.

Считается, что эта молитва особенно сильна в моменты, когда человек испытывает страх или отчаяние.

Молитва святому великомученику Пантелеимону

Святой Пантелеимон в православии почитается как целитель, и к нему часто обращаются при болезнях:

О, великий угодниче Христов и целителю Пантелеимоне, милостивно воззри на меня и услышь молитву мою. Исцели недуги мои, даруй облегчение страданиям моим, укрепи силы мои телесные и духовные. Умоли Господа даровать мне здравие и долготу дней во славу Его. Аминь.

Эта молитва считается одной из самых сильных при длительных или тяжелых заболеваниях.

Молитва ангелу-хранителю

В православной традиции каждый человек имеет своего ангела-хранителя, который защищает и направляет:

Ангеле Божий, хранителю мой святой, на соблюдение мне от Бога данный, прилежно молю тебя: сохрани меня от болезней, укрепи тело мое и душу, отведи всякое зло и недуг. Будь со мной во все дни жизни моей и наставляй на путь спасения. Аминь.

Эта молитва помогает не только в болезни, но и как ежедневная защита.

Псалом 90

Особое место в православии занимает Псалом 90, который читается как сильная защита от болезней и бед:

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него…

Считается, что регулярное чтение этого псалма создает духовную защиту и укрепляет внутреннюю силу человека.

Финансовый гороскоп на 1 мая 2026 года
Любовный гороскоп на 1 мая 2026 года для каждого знака
Политика конфиденциальностиУсловия использования