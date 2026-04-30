Самые мощные молитвы, которые защищают от болезней

В православной традиции болезнь воспринимается не только как физическое состояние, но и как испытание, через которое человек проходит духовное очищение и укрепление веры. Именно поэтому молитва о здоровье считается не просто просьбой об исцелении, а глубоким обращением к Богу с доверием, смирением и надеждой. Считается, что искренняя молитва способна не только поддержать в болезни, но и защитить от нее, укрепляя душу и тело.

Сила молитвы заключается не в количестве слов, а в состоянии человека, который обращается к Богу. Тем не менее в православии есть тексты, проверенные временем, к которым обращаются миллионы людей в моменты слабости, страха и болезни.

Молитва Господу о здравии

Одна из самых сильных и универсальных молитв — обращение напрямую к Богу с просьбой о здоровье:

Господи Боже мой, Владыка жизни моей, благодарю Тебя за все, что Ты посылаешь мне. Не оставь меня в болезни, но укрепи тело мое и душу мою. Даруй мне терпение перенести недуг и исцели меня по милости Твоей. Да будет воля Твоя во всем. Аминь.

Эта молитва важна тем, что в ней есть не только просьба об исцелении, но и принятие воли Божией, что считается ключевым элементом духовного равновесия.

Молитва Пресвятой Богородице

В православии особое место занимает обращение к Богородице как к заступнице и утешительнице:

Пресвятая Владычице Богородице, услышь меня, грешного раба Твоего, и не оставь в болезни моей. Покрой меня честным Твоим омофором, избавь от страданий телесных и душевных, даруй исцеление и укрепление. Умоли Сына Твоего, Господа нашего, о прощении грехов и даровании здравия. Аминь.

Считается, что эта молитва особенно сильна в моменты, когда человек испытывает страх или отчаяние.

Молитва святому великомученику Пантелеимону

Святой Пантелеимон в православии почитается как целитель, и к нему часто обращаются при болезнях:

О, великий угодниче Христов и целителю Пантелеимоне, милостивно воззри на меня и услышь молитву мою. Исцели недуги мои, даруй облегчение страданиям моим, укрепи силы мои телесные и духовные. Умоли Господа даровать мне здравие и долготу дней во славу Его. Аминь.

Эта молитва считается одной из самых сильных при длительных или тяжелых заболеваниях.

Молитва ангелу-хранителю

В православной традиции каждый человек имеет своего ангела-хранителя, который защищает и направляет:

Ангеле Божий, хранителю мой святой, на соблюдение мне от Бога данный, прилежно молю тебя: сохрани меня от болезней, укрепи тело мое и душу, отведи всякое зло и недуг. Будь со мной во все дни жизни моей и наставляй на путь спасения. Аминь.

Эта молитва помогает не только в болезни, но и как ежедневная защита.

Псалом 90

Особое место в православии занимает Псалом 90, который читается как сильная защита от болезней и бед:

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него…

Считается, что регулярное чтение этого псалма создает духовную защиту и укрепляет внутреннюю силу человека.

