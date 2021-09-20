Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия

Как прожить этот "черный" период без проблем и неприятностей? Разберемся, что можно и нельзя делать.

В конце сентября нас ожидает очередной период ретроградного Меркурия – он продлиться с 27 сентября по 19 октября 2021 года. Ретроградное движение этой планеты означает трудности во всем, что касается общения, передвижения, торговли, любых перемен и нововведений. Поэтому в данный период лучше воздержаться от:

1. Переездов

2. Заключения любых договоров

3. Смены места работы

4. Вступления в брак

5. Назначения и проведения важных встреч и переговоров

6. Крупных покупок, особенно компьютерной и оргтехники, гаджетов, средств передвижения

7. Операций и важных медицинских обследований

8. Сдачи экзаменов, прохождения конкурсов

9. Крупных операций с деньгами и ценными бумагами

Что может произойти, если все-таки делать что-то из этого списка? Задержки, срывы сделок и договоренностей, потери ценных бумаг и денег, ошибки в документах, поломки техники, нахождение дефектов, сложности в коммуникации и постоянно возникающие непредвиденные ситуации и авралы. Результаты по всем фронтам будут ниже и будут разочаровывать, поэтому лучше отложить все, что откладывается до конца этого периода, уточняет Сибкрай.ru.

Ретроградное движение означает возвращение к прошлому – к тому, что мы там оставили нерешенным. Поэтому, если есть такие дела (те, которые давно откладывались), именно ими и стоит заняться. Например:

1. Встречи со старыми знакомыми и друзьями детства

2. Закрытие «старых» хвостов, дел, долгов – и финансовых, и нематериальных

3. Отпускание эмоциональных связей и завершение изживших себя отношений

4. Общение с родителями, прародителями, дела, связанные с памятью рода и почитанием предков. Например, поездки в город детства, приведение в порядок фотоархива, запись воспоминаний родственников

5. Разбор гардероба, вещей, очищение пространства от старого и ненужного.

Главное, что нужно помнить в этот период – это время для освобождения пространства (на всех уровнях) от старого, отжившего, ненужного – для того, чтобы новое и гармоничное пришло в жизнь.