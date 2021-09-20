Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия

Как прожить этот "черный" период без проблем и неприятностей? Разберемся, что можно и нельзя делать.
В конце сентября нас ожидает очередной период ретроградного Меркурия – он продлиться с 27 сентября по 19 октября 2021 года. Ретроградное движение этой планеты означает трудности во всем, что касается общения, передвижения, торговли, любых перемен и нововведений. Поэтому в данный период лучше воздержаться от:
1. Переездов
2. Заключения любых договоров
3. Смены места работы
4. Вступления в брак
5. Назначения и проведения важных встреч и переговоров
6. Крупных покупок, особенно компьютерной и оргтехники, гаджетов, средств передвижения
7. Операций и важных медицинских обследований
8. Сдачи экзаменов, прохождения конкурсов
9. Крупных операций с деньгами и ценными бумагами
Что может произойти, если все-таки делать что-то из этого списка? Задержки, срывы сделок и договоренностей, потери ценных бумаг и денег, ошибки в документах, поломки техники, нахождение дефектов, сложности в коммуникации и постоянно возникающие непредвиденные ситуации и авралы. Результаты по всем фронтам будут ниже и будут разочаровывать, поэтому лучше отложить все, что откладывается до конца этого периода, уточняет Сибкрай.ru.
1. Встречи со старыми знакомыми и друзьями детства
2. Закрытие «старых» хвостов, дел, долгов – и финансовых, и нематериальных
3. Отпускание эмоциональных связей и завершение изживших себя отношений
4. Общение с родителями, прародителями, дела, связанные с памятью рода и почитанием предков. Например, поездки в город детства, приведение в порядок фотоархива, запись воспоминаний родственников
5. Разбор гардероба, вещей, очищение пространства от старого и ненужного.
Главное, что нужно помнить в этот период – это время для освобождения пространства (на всех уровнях) от старого, отжившего, ненужного – для того, чтобы новое и гармоничное пришло в жизнь.