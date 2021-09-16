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Чего ждать знакам зодиака в период ретро-Меркурия с 27 сентября по 18 октября

16 сентября 2021Ретроградный МеркурийДиана Сабитова

К чему готовиться знакам зодиака в этот сложный и опасный период?

Чего ждать знакам зодиака в период ретро-Меркурия с 27 сентября по 18 октября
Фото: rusovok.ru

Итак, нас ждет очередной период ретроградного Меркурия – с 27 сентября по 18 октября 2021 года. К чему следует быть готовыми каждому из знаков зодиака?

Овен

Если вы задумали новый проект или развитие старого – приготовьтесь к сложностям и недопониманию, вы будете встречать сопротивление там, где даже представить себе не могли. Нужно быть очень внимательным в деловой коммуникации – велика вероятность потерять деловых партнеров из-за одного неверно сказанного слова.

Телец

Избегайте решения серьезных денежных вопросов в этот период. Постарайтесь максимально раздать долги до его начала и ни в коем случае не берите кредиты – вам или не одобрят заявку или возникнут сложности с его закрытием. От крупных денежных трат тоже лучше воздержаться – приобретения будут разочаровывать, а деньги понадобятся для решения других вопросов.

Близнецы

Очень внимательно относитесь к тому, что вы говорите и с кем общаетесь. Неосторожно брошенное слово – и вот, вы уже потеряли друга. Так же стоит очень взвешенно относиться к тому, что говорят вам – велика вероятность того, что вы что-то неправильно поймете, обидитесь, а ситуация яйца выеденного не стоила. На переписку эти правила так же распространяются.

Рак

Ожидайте сложностей в домашнем хозяйстве: поломок техники, порчи мебели, проводки и другого оборудования. Если вы планировали ремонт – его реализацию лучше отложить, а вот планировать и делать смету в этот период наоборот стоит. Если вы знаете, что что-то в доме «на ладан дышит» чините срочно, на потом не откладывайте – скорее всего, оно не выдержит этого период и сломается.

Лев

Воздержитесь от любых инвестиций, особенно, от покупки ценных бумаг, игре на бирже. Если вы задумывались о крупных покупках или наоборот, о продаже чего-то ценного – лучше перенести эти сделки. Дело в том, что выгодно продать или получить прибыть не получится, будут возникать мешающие обстоятельства, задержки, покупатели и продавцы будут исчезать, давать не устраивающую цену и т.п.

Дева

Будьте осторожны, в рабочем коллективе возможны сплетни и негатив, направленные в ваш адрес. Так же будьте готовы постоянно проверять и перепроверять все: информацию, документацию – вероятность ошибок и искажений крайне высока. Закладывайте побольше времени на реализацию проектов – срывы сроков от посредников так же не заставят себя долго ждать.

Весы

В это время не стоит заниматься кардинальным изменением внешности – отложите походе к парикмахеру и стилисту. Результат все равно будет разочаровывать. Избегайте принятия любых серьезных и судьбоносных решений, особенно, касающихся вашей личной жизни- с завершением периода ретроградного Меркурия изменится и ваше отношение к окружающим, а изменить принятые решения будет крайне сложно.

Скорпион

Пока Меркурий ретроградит, ваша эмоциональная сфера находится под ударом. Возможны вспышки гнева и агрессии. Воздержитесь от общения с людьми, с которыми Вас связывают напряженные отношения и не бросайтесь в новые любовные отношения, поддавшись сиюминутному порыву. Обо всех решениях, принятых в этот период, вы в последствии очень сильно пожалеете, когда страсть отступит и вы сможете холодным разумом оценить произошедшее.

Стрелец

Если вы запланировали отпуск или вас ждет командировка, будьте готовы к тому, что столкнетесь с задержками рейсов, плохим сервисом, отвратительной погодой. Путешествия в этот период будут связаны с массой неудобств и разочарований. Сделайте акцент на делах, которые можно решить, не покидая привычной локации, разберите бумаги или наведите дома порядок – от этого процесса удовлетворения вы получите гораздо больше.

Козерог

Вам нужно быть крайне осторожными, если на этот период намечены любые сделки с недвижимостью, будь то покупка или аренда. Могут выявиться всевозможные подводные камни, неграмотно оформленные документы, сокрытие информации. Это время лучше провести с родными и близкими, накопить силы перед дальнейшими свершениями.

Водолей

Ваши отношения с друзьями могут принести неприятные сюрпризы: возможно предательство, сплетни и крупные ссоры. Все неясные моменты лучше прояснить до или после завершения этого периода, выяснение отношений так же лучше отложить- во время ретроградного Меркурия велика вероятность не понять друг друга и рассориться навсегда.

Рыбы

Будьте осторожны- вам очень легко попасть под власть иллюзий и видеть мир и окружающих людей не такими, какие они есть на самом деле. Это касается как рабочих отношений, так и любовных. В этот период вам многое будет казаться лучше, будет хотеться оправдывать и не замечать очевидных недостатков – поэтому воздержитесь от воссоединений и заключений новых отношений. Меркурий завершит ретроградное движение, и вы сможете оценить, насколько действительно эти люди вам подходят.

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