Ретроградный меркурий в Весах — что будет в октябре 2021

Меркурий является значимой планетой в нашей солнечной системе, несмотря на ее небольшие размеры.

Меркурий является значимой планетой в нашей солнечной системе, несмотря на ее небольшие размеры. Ретроградность определяется как видимое изменение в движении, то есть Меркурий по отношению к Земле и Солнцу изменяет порядок вращения. В этот период считается, что в знаках зодиака Меркурий вносит изменения. У них может наблюдаться положительная или отрицательная направленность.

Если смотреть на проблему с астрологической точки зрения, то кажется, что в этот ретроградный период планета начинает двигаться в обратную сторону. Такой сбой наблюдается нечасто — 2–3 раза в год. Подобного рода нарушения происходят из-за внутреннего положения орбиты Меркурия относительно орбиты Земли и по отношению к орбите Солнца.

Считается, что характер личности, когда меркурий движется в обратную сторону, может претерпевать изменения. В это время стоит знать, что нужно найти компромисс между своим внутренним и внешним «Я». Необходимо доверять своим инстинктам и не совершать поступки на эмоциях. Требуется сделать остановку и оглянуться назад, вспомнить о старых целях и стремлениях, иногда можно вспомнить и найти то, что уже и не надеялись приобрести.

В ретроградном Меркурии можно свести концы с концами в финансовом плане, разобраться с проблемами и облегчить жизнь.

Считается, что в это время мудрее всего будет плыть по течению, не сопротивляясь потоку. Только так, а не иначе можно добиться успеха в свое время. Если же плыть против течения, то возникают неприятные ситуации, ссоры, скандалы, неурядицы, неудачи.

Определенная планета может оказывать разное влияние на знаки зодиака. Чтобы знать, в чем заключается суть воздействия и как поступать, стоит уделить данному вопросу больше внимания. В 2021 году будет трижды наблюдаться ретроградность Меркурия:

с 30 января 2021 года, 18:51 (26° Водолея) по 21 февраля 2021, 3:52 (11° Водолея);

с 30 мая 2021 года, 1:34 (24° Близнецов) по 23 июня 2021 года, 1:00 (16° Близнецов);

с 27 сентября 2021 года, 8:10 (25° Весов) по 18 октября 2021 года, 18:16 (10° Весов).

В это время активно изучается вопрос о взаимодействии личностном и социальном. Обращают внимание на будущие проекты, старые идеи.

Ретроградный Меркурий в Весах. Период с 27 сентября по 18 октября

Часто намекает на то, что все прошлые проблемы могут всплыть неожиданно: старые проекты, договоры, личные связи. В этот период могут наблюдаться примирения или разрывы, откладываться решения юридических вопросов. Планеты в знаках зодиака — это особое явление, требующее более внимательного отношения в первую очередь к себе, потом — к окружающим. Постарайтесь исправить несправедливость, проявите терпение, сочувствие и понимание. Стоит посмотреть на проблему под другим углом, тогда, возможно, вы увидите недочеты и сможете их исправить. Ретроградный меркурий в весах положительно влияет на творческих людей, например писателей. Они могут вернуться к старому проекту, рассмотрев его перспективность. В это время можно плодотворно заняться бумажными делами.

Ретроградный Меркурий в Близнецах. Период с 30 мая по 23 июня

Изменения направления движения планеты в это время требует от человека налаживания коммуникации. Необходимо пересмотреть коммерческие проекты, подумать над новыми идеями.

Стоит обратить внимание на характер личности. Проанализируйте внимательно свое внутреннее состояние, доверяйте интуиции. В период, когда ретроградный Меркурий в Близнецах можно обучиться чему-то новому. Вся информация перед обнародованием проверяется несколько раз, контракты рекомендуется подписывать только после детального изучения. Не стоит принимать участие в распространении слухов и домыслов. Это сложное время, перед выездом из дома проверьте на исправность автомобиль, особенно если планируется длительное путешествие.

Ретроградный Меркурий в Водолее. Период с 30 января по 21 февраля

В период ретроградного Меркурия в этом знаке наблюдается интеллектуальный рост и повышается саморефлексия. Уделяйте внимание себе и близким, пересмотрите долгосрочные планы, помиритесь со старыми друзьями.

Водолеям в эти дни стоит опасаться эмоциональной дистанции, разногласий. При возникновении таких ситуаций стоит постараться быстро найти выход, не усугубляя конфликт.

Ретроградный Меркурий в Козероге

Эта личность является взвешенным мыслителем, все совершаемые ошибки быстро осознаются и исправляются. Когда Меркурий в знаке Козерога необходимо внимательно относиться к партнеру и межличностным отношениям, набраться терпения, научиться сочувствовать и сопереживать, обратить своё внимание на характер совершаемых поступков. Поработать над собой можно следующим образом:

завести растение, домашнее животное, рыбок;

вести дневник, где можно будет делиться чувствами и переживаниями;

не зацикливаться на ошибках и идти вперед.

К таким людям стоит относиться с терпением, так как они склонны к пессимизму, несмотря на свое интеллектуальное развитие.

Ретроградный Меркурий в Стрельце

Если рассматривать ретроградный Меркурий в Стрельце, то стоит говорить о личности, которая не может сконцентрироваться на чем-то одном. Такой человек постоянно отвлекается, у него всегда много идей, которые он генерирует практически из ничего. Воздействие такого явления делает человека несдержанным, желающим давать советы всем своим близким даже тогда, когда его об этом не просят. Будьте осторожны при контакте с такой личностью.

Ретроградный Меркурий в Скорпионе

Если описывать этого человека, то он скрытен, немногословен, склонен к сарказму и чувству юмора, сконцентрирован на своем внутреннем переживании и не показывает своих чувств. Такая личность постоянно проверяет себя на прочность и может вовлекаться в экстремальные ситуации.

Чтобы исправить свое мироощущение и не придавать большого значения окружающим, не проецировать их агрессию на себя, необходимо научиться доверять, открываться общению и полюбить себя.

Известные люди с отметкой Меркурия в знаке зодиака

Знаменитости, у которых Меркурий с пометкой ретроградности отметился в знаке зодиака:

Мишель Нострадамус — 14.12.1503

Иван Охлобыстин — 22.07.1966

Осип Мандельштам — 15.01.1891

Михаил Булгаков — 15.05.1891

Аркадий Гайдар — 22.01.1904

Дмитрий Лихачев — 28.11.1906

Александр Солженицын — 11.12.1918

Булат Окуджава — 09.05.1924

Михаил Жванецкий — 06.03.1934