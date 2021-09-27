Как ретроградный меркурий в 11 доме влияет на натальную карту

Меркурий — это планета коммуникации.

Меркурий — это планета коммуникации. Он отвечает за цифры и факты, помогает умственной и посреднической деятельности. Как и у прочих небесных тел, три раза происходит ретроградный период, когда планета делает своеобразную «петлю» на своей орбите. В соответствии с натальной картой, она попадает в один из домов.

Это напрямую влияет на особенности планетного воздействия на все сферы жизни человека.

В период с 27 сентября по 18 октября 2021 года ретроградный Меркурий находится в 11 доме. Он оказывает влияние на общественные отношения, общение, цели, результат деятельности, карьеру, также символизирует сотрудничество, интересы, коллективный разум. При планировании дел на это время учитывайте, что существуют определенные особенности для мужчин и женщин.

Ретроградный Меркурий в натальной карте

Меркурий в натальной карте мужчины и женщины говорит о том, в каких сферах человек сможет лучше всего проявить умственные способности и какие люди могут стать для вас близкими. Сильная позиция планеты — способности к графике, черчению и иным письменным выражениям. Также это торговля, посредничество, новости.

Важная особенность — именно ретроградный Меркурий в натальной карте отвечает за интуицию и хорошо развитый, острый ум. Люди, рожденные в этот период, обладают меньшей общительностью, чем лица с прямым Меркурием, но проблем в общении у них нет. Многие талантливые писатели — обладатели ретроградного Меркурия.

Ретроградный Меркурий в 11 доме

Особое влияние этот период оказывает на 11 и 3 дома. Цель любого ретро-транзита — необходимость замедлить ритм жизни, проанализировать ошибки, завершить начатое. Особенности ретроградного Меркурия в 11 доме:

хорошее время для планирования и анализа — можно поделиться с родственниками, друзьями и коллегами оригинальными мыслями, необычными планами на будущее;

отличный период для возобновления отношений — как дружеских, так и личных;

для женщин это подходящее время для путешествий по уже знакомым местам, особенно по новому, не банальному маршруту — резко возрастает интерес к новой информации, особенно необычной.

Что нежелательно делать, когда ретроградный Меркурий в 11 доме:

провоцировать ситуации, которые ведут к конфликтам (например, даже жесткие шутки, сарказм могут привести к ухудшению отношений, ссорам буквально «на ровном месте»);

сильно переживать из-за временно ухудшающегося качества общения, в том числе с близкими людьми и старыми друзьями (это последствия снизившегося ритма жизни, такое время хорошо использовать для того, чтобы проанализировать отношения с другими людьми);

это не лучший период для начала новых романтических отношений (такое время напрямую привязано к логике, аргументам и фактам, планированию дел).

Стоит помнить, что период ретроградного Меркурия в 11 доме увеличивает риск развития чрезмерного чувства вины, склонность к самокритике, нервозности, депрессивности. Важно сохранять позитивное мышление и спокойствие духа.